"Pajarito" Benmuyal: "Uñac y Monti son lo mismo, se beneficiaron de la teta del Estado"

La semana pasada se conoció el fallo del juez Héctor Rollán, en el marco de la demanda presentada en contra del periodista Osvaldo “Pájaro” Benmuyal. Él había sido acusado por Gustavo Monti, empresario quien es primo del exgobernador Sergio Uñac, de calumniarlo e injuriarlo. Finalmente, el magistrado desestimó esta presentación. Sobre esto habló el propio comunicador en Es lo que hay, por la pantalla de Canal 13.

Benmuyal, en una extensa charla con Gastón Sugo, contó cómo vivió este largo proceso judicial. Cabe recordar que todo comenzó cuando el periodista criticó a Monti en su programa radial llamado “Con Alma y Vida”. Él acusó Monti de recibir favores por parte del ahora senador nacional, los cuales lo beneficiaban en licitaciones de obra pública.

Finalmente, el pasado miércoles 25 de junio, el juez Rollán desestimó esta denuncia y el caso no fue elevado a juicio. “Desde el fallo no me han amenazado y no me ha pasado nada, al menos que yo sepa. Puede preverse alguna situación no grata que uno va a tratar de prevenir. Hablé con mi abogado (Marcelo Arancibia) para hacer una exposición en la Policía con algunas características especiales, previendo alguna reacción”, expresó.

En esta entrevista, Benmuyal no se mostró arrepentido de sus dichos, sino que reafirmó lo que expresó en su momento. Afirmó que Monti fue beneficiado por Sergio Uñac, quién es su primo segundo en más de una licitación, lo que lo hizo aumentar de forma significativa su patrimonio.

“Hay tipos que le deben mucho a Monti y a Uñac, como a toda esa familia, entonces no dicen nada. Uñac y Monti son lo mismo, son primos segundos. Es segundo grado de consanguinidad, les corresponde las generales de la Ley de Contabilidad de la Provincia, inhabilitación, la Ley de Ética Pública. Más allá de eso, y de que estén peleados ahora parece, ellos trabajaron bajo la misma causa y se beneficiaron de la misma teta, que es la del Estado, ambos”, aseveró.

Por último, el “Pájaro” aseguró que esta causa estuvo marcada por un tinte “psiquiátrico”. Esto tiene que ver con que, según los dichos del comunicador, la demanda presentada por Monti fue fruto de una reacción sumamente impulsiva.

“El tipo se ha dejado llevar por un impulso y le ha ido mal, se le dio vuelta la tortilla mal. Yo creo que van a apelar este fallo, pero a mí no me importa porque para mí esto ya terminó. La función del periodismo está cumplida, ahora se tienen que hacer responsables otras personas (…) Lo de Monti es un tipo que choreó por la corona y se sintió ofendido por un comentario. Si el vago se hubiera quedado piola como hacen todos estos, hoy Monti seguiría operando”, sentenció.