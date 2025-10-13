La ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó que este martes el Consejo de la Magistratura se reuniría para avanzar en la conformación de la terna de candidatos que competirían por el cargo de Fiscal General de la provincia, vacante desde la salida de Eduardo Quattropani.

“Mañana tendremos la reunión por la terna”, afirmó Palma, quien además señaló que el encuentro sería un espacio de debate donde cada una de las partes presentaría los nombres de sus propuestas.

La funcionaria explicó que el objetivo del Consejo es definir la terna antes de que la provincia entre en veda electoral, prevista para el 24 de octubre. “Mañana hay que armar la terna y antes de fin de año ya habrá un nuevo fiscal general”, aseguró.

Palma también adelantó que los nombres de los postulantes serían elevados a la Cámara de Diputados antes de las elecciones del 26 de octubre, de modo que el proceso de designación no interfiera con el calendario electoral.

El contexto institucional en torno al proceso había estado marcado por demoras. Tras casi tres meses sin definiciones, la provincia todavía no cuenta con un sucesor de Quattropani. Según lo establece la normativa vigente, el Consejo de la Magistratura tiene un plazo de 60 días hábiles para completar el procedimiento, el cual vence el próximo 17 de octubre.

En este marco, el encuentro previsto para este martes es decisivo. Ya se habían convocado dos reuniones anteriores, pero ambas debieron suspenderse. La primera, fijada para el 22 de septiembre, se canceló por la ausencia de la ministra Palma, mientras que la segunda, el 30 de septiembre, se postergó debido a que la abogada Valeria Torres se descompuso la noche anterior.

De concretarse la reunión, el Consejo de la Magistratura daría un paso clave en la elección del nuevo Fiscal General, una decisión esperada tanto en el ámbito judicial como en el político de San Juan.