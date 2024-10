El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Peluc, volvió a generar controversia al referirse al sistema universitario público en Argentina. Este viernes pasó por Banda Ancha y afirmó que la universidad pública no es gratuita, como muchos sostienen, y que, en realidad, quienes no la utilizan son los que más pagan por su funcionamiento.

Peluc se mostró tajante al desmitificar la gratuidad de la universidad pública en Argentina. "La universidad no es gratuita, el que la termina pagando es el que no la usa", sostuvo el diputado. Según su análisis, el sistema universitario es financiado por los contribuyentes, y aquellos que no acceden a la educación superior son los más perjudicados, ya que pagan impuestos que financian una institución de la cual no obtienen un beneficio directo.

"Esto lo pagamos entre todos. Y el que no usa la universidad es el que más paga, porque el otro por lo menos se hace beneficiario de esa parte del estudio", subrayó.

Peluc aclaró que no está en contra de la educación universitaria no arancelada. "La universidad no arancelaria no está en discusión. Va a seguir siendo no arancelaria", enfatizó, buscando despejar dudas sobre su postura respecto al acceso público a la educación. Sin embargo, lo que el diputado reclama es una administración más eficiente de los recursos públicos destinados a las universidades. "Lo que estamos reclamando nosotros es simplemente que administren bien", afirmó.

Del mismo modo, no solo criticó el concepto de gratuidad, sino que también puso en duda la gestión administrativa de las universidades públicas. "Si es cierto que tiene tantas auditorías, como dice tener, que vengan con los papeles, así como vengo yo", retó Peluc, exigiendo mayor transparencia en el uso de los fondos públicos.

El diputado también dirigió críticas hacia los líderes sindicales universitarios, a quienes acusó de centrar sus esfuerzos únicamente en las discusiones salariales y de no preocuparse por la calidad educativa. "¿Qué estamos discutiendo en las universidades? El salario docente y no docente", cuestionó Peluc. Para él, las negociaciones paritarias deberían abordar tanto el salario como la mejora en la calidad educativa. "Paritaria es calidad de educación más salario. No es salario solamente", señaló, en referencia a las demandas de los gremios universitarios.

El diputado, también comparó la gestión de su espacio político, que lleva 10 meses en el gobierno, con los resultados de quienes han estado al mando del país durante las últimas dos décadas. "Llevamos 10 meses de gobierno. Ellos han llevado 20 años y miren dónde nos han llevado", sentenció. Para Peluc, el actual gobierno de La Libertad Avanza todavía está en una fase inicial y es comprensible que falten resultados en ciertos aspectos. "Déjenos que manejemos las cosas como nosotros decimos y vemos cómo sale", pidió.