Este jueves, el Gobierno oficializó la decisión de dar de baja la pensión y jubilación de privilegio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida no solo la afectará a ella: desde la Casa Rosada se anticipó que la misma política se aplicará a otros ex funcionarios con condenas por corrupción, como el ex vicepresidente Amado Boudou, según confirmaron.

Boudou, quien ocupó la vicepresidencia entre 2011 y 2015 y previamente fue ministro de Economía, fue condenado en 2018 por el caso Ciccone a 5 años y 10 meses de prisión, una sentencia ratificada por la Corte Suprema en 2020 tras el rechazo de sus apelaciones. La condena incluyó cargos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, además de una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Actualmente, cumple su condena en prisión domiciliaria.

El caso Ciccone involucró la compra de la empresa calcográfica por parte de The Old Fund, una firma en la que el empresario Alejandro Vandenbroele actuaba como figura visible. Los jueces del Tribunal Oral Federal 4 consideraron probado que Boudou tuvo participación directa en estas negociaciones ilícitas, lo que resultó en su detención e inhabilitación.

Fuentes: INFOBAE