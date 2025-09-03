Un "bozal legal" impuesto por la Justicia sobre los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ha generado un debate sobre la libertad de prensa y el derecho a la información en Argentina. En el programa “Todos Vivos” de Canal 13, el abogado constitucionalista Oscar Cuadros explicó que la censura previa está prohibida tanto por la Constitución como por los tratados internacionales.

Cuadros enfatizó que en los casos que involucren un presunto interés público, como podría ser un acto de corrupción, la sociedad tiene derecho a conocer los hechos. Según el experto, la difusión de la información es la principal herramienta para proteger el interés de la ciudadanía. Para ejemplificar su postura, mencionó el caso de los Papeles del Pentágono en Estados Unidos, un antecedente que demostró la imposibilidad del gobierno de justificar la censura basándose en la seguridad nacional.

El abogado constitucionalista agregó que la Corte Suprema de Justicia siempre ha fallado a favor de la difusión de información, ya que es la esencia de la democracia. "De esto se trata la representación y la rendición de cuentas, de la posibilidad de que todos tomemos conocimiento de las cosas que están ocurriendo", señaló Cuadros, quien también afirmó que, si no se pueden evitar los hechos, al menos se debe garantizar que las sanciones lleguen después.

El especialista concluyó que, salvo en circunstancias muy específicas donde la tutela sea imprescindible para preservar algo, se deben garantizar las libertades informativas de los ciudadanos, ya que estas "deben ser una realidad y no una mera virtualidad". Cuadros calificó la decisión judicial como una "maniobra burda" y criticó que un juez avale la medida.