Pese a la gran expectativa que se ocasionó por cubrir la vacante de juez de primera instancia del Juzgado de Familia, la designación de este funcionario judicial se dilata en la Cámara de Diputados. Es que pese a que pasó un mes desde que se definió la terna de los aspirantes al cargo, la Comisión de Justicia y Seguridad del cuerpo legislativo aún no los convocó para la tradicional entrevista en la Legislatura.

El puesto quedó vacante luego que el reconocido jurista Gustavo Almorón falleciera a fines de abril. Quince días después, el Consejo de la Magistratura dio a conocer el cronograma y así fue como a fines de mayo ya estaban los más de 50 inscriptos para el lugar.

Promediando el mes de julio iniciaron las entrevistas realizadas por el Consejo de la Magistratura, a fines de ese mismo mes, precisamente el 29 de julio, se dieron a conocer los nombres de los tres postulantes definitivos. Allí quedaron: Ana Martina Dai Pra, Silvana Lorena Romero Meglioli y Ricardo Daniel Romero.

Desde ese entonces se espera que la comisión de Justicia y Seguridad convoque a los ternados para realizar la entrevista y de ahí, bajar al recinto para la designación definitiva. Si bien la entrevista en la Cámara de Diputados no es condición ni obligatoriedad para la selección, es una costumbre que los legisladores realizan para proceder con el paso siguiente que es elegir al funcionario judicial.

Fuentes legislativas aseguraron a Diario 13 que aún no citaron a la Comisión de Justicia por este asunto, lo que dilatará la designación del magistrado de primera instancia.

La semana entrante podría existir actividad legislativa en el hemiciclo, aunque se desconoce qué temas podrían tratarse, algo que se trabajará entre las comisiones y los representantes de los bloques. En caso de que la intención sea designar de manera pronta la cobertura del cargo, las entrevistas podrían realizarse de manera exprés, aunque es baja la probabilidad de que eso pueda suceder.