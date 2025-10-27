Abel Chiconi se convirtió en el nuevo diputado nacional por San Juan tras liderar la lista de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, en las elecciones legislativas de octubre.

Chiconi es actualmente enólogo y licenciado en enología, graduado en la Universidad Católica de Cuyo, y proviene de una familia tradicional productora vitivinícola de San Juan. A lo largo de su carrera, trabajó en bodegas familiares y proyectos personales, sumando más de 13 años de experiencia en el sector privado.

El nuevo diputado comenzó su trayectoria en la vitivinicultura en la Mesa Vitícola, un grupo de viñateros destinado a consensuar ideas y representar al sector. Desde allí, fue designado como representante del INV en San Juan, organismo que lideró como jefe del Instituto Nacional de Vitivinicultura antes de su elección legislativa.

Chiconi destacó la relevancia de su experiencia privada para su rol en la función pública: “Hace 13 años que estoy en el sector privado… Tradicionalmente mi familia es productora vitivinícola… es una industria pasional, muy linda y muy histórica”.

Además, resaltó su alineamiento con las políticas de La Libertad Avanza: “Coincido 100% en las ideas del partido, en cómo se plantean las políticas públicas y el manejo del sector público. Me siento muy identificado con un enfoque en el sector privado”.

Recientemente, Chiconi dejó la vicepresidencia del INV en San Juan, cargo que asumió su colega Federico Riveros. Juntos también emprendieron un bar y una marca de vinos llamada “Desfachatados”, vinculando su actividad profesional con proyectos privados innovadores.

Según él mismo indicó, su objetivo como diputado será aportar cambios desde la experiencia privada, impulsar reformas y representar los intereses del sector productivo en el Congreso, mientras mantiene su compromiso con las ideas liberales que promueve Javier Milei.