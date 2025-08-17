El armado de La Libertad Avanza en la provincia viene ajustando los detalles en las últimas horas para que venza el plazo. Y desde el inicio de semana, en el marco de la fallida visita de Patricia Bullrich a San Juan, comenzó a aparecer otro nombre y plantear que podría no ser Martín Turcumán quien encabece la lista que representará al oficialismo nacional en la provincia.

Ante la posibilidad de que un hombre con poco recorrido y exposición en la política pueda llegar a encabezar la nómina de candidatos para llegar al Congreso de la Nación y ser un apoyo libertario más para Javier Milei, aparece alguien que dentro de todo viene teniendo un rol importante dentro de la estructura: Abel Chiconi.

El actual vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) comenzó a tomar fuerza en el inicio de la semana cuando funcionarios nacionales y provinciales libertarios se reunieron en el marco del encuentro relacionado a la seguridad en el ámbito deportivo. Desde entonces Chiconi fue el señalado como una alternativa a Martín Turcumán, quien es el nombre con mayor instalación entre los posibles líderes de lista.

Si bien el domingo vence el plazo para la inscripción de candidatos en la Justicia Electoral, la conformación de la lista libertaria aún es una incógnita. Desde el espacio que comanda José Peluc en la provincia, se especula con que María Eugenia Raverta sea una de las candidatas del cupo femenino. Teniendo en cuenta que las cabeza de listas que suenan son varones, la dirigente bullrichista podría ir en segundo término.

El otro nombre que puede ser una alternativa a Turcumán y Chiconi para liderar, es Darío Peña, un hombre de extrema confianza de Peluc. Peña actualmente forma parte de la nómina de asesores del senador Bruno Olivera y es una de las personas de mayor cercanía del diputado nacional, lo que sería un plus para el posicionamiento en la lista.

El escenario de tercios es el que arrojan todos los pronósticos, es que alcanza con que entre los tres principales espacios (libertarios, oficialismo provincial y peronismo) puedan alcanzar los 30 puntos, lo que ocasionaría el reparto de bancas, una para cada sector. Pero el diputado nacional que responde a Milei viene mencionando en su discurso que apuntan a obtener dos escaños.

Dentro del espacio otro que tomó protagonismo en las últimas semanas fue el bloquista Juan Sancassani, que emigró a LLA pero lo hizo en soledad, es decir, distanciándose del partido bloquista, quienes decidieron compartir frente con el orreguismo, pese a haber tenido conversaciones con los libertarios en algún momento. La presencia del exdirector de Defensa al Consumidor de la gestión de Sergio Uñac, no parece por ahora tener un espacio de relevancia en la nómina de candidatos titulares.

LLA decidió jugar en soledad para estas elecciones y con el lineamiento de no armar un frente, sino sólo aceptar adherentes bajo las condiciones libertarias, algunos exiliados del PRO y otros espacios confluyeron bajo las directivas de Peluc, quien tiene la decisión bajo hermetismo y todo apunta a que se develará este domingo.