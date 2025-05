El peronismo cosechó una derrota en la Cámara de Diputados. Impensada por cómo se habían dado las votaciones anteriores. Tras la votación, los justicialistas responsabilizaron a dos legisladores que se ausentaron antes de la votación.

Se trataba de un proyecto de comunicación que instaba al poder ejecutivo provincial a que interceda ante las autoridades de la Administración Nacional de Personas con Discapacidad para ampliar el plazo, porque es un plazo perentorio de 30 días para que las personas, una vez notificadas, renueven las que tienen una pensión por discapacidad.

Para que se trate el proyecto sobre tablas, el justicialismo se impuso 18 votos a 16, pero cuando se votó el proyecto, hubo un empate 16-16, que terminó definiendo la presidencia de la Cámara (este jueves Enzo Cornejo) para desempatar, dictaminando el rechazo del proyecto.

Pero ese empate fue inesperado por el justicialismo y se dio por la ausencia momentánea de 2 legisladores. Los que estuvieron ausentes fueron los diputados Leopoldo Soler y Jorge Castañeda.

Las corridas en los pasillos de la Legislatura y los intentos por demorar la sesión para propiciar la búsqueda de los dos diputados no prosperaron. Y los reproches empezaron a resonar.

El fracaso justicialista de la sesión dio por concluida la jornada y a los pocos minutos apareció Soler en el hall de ingreso. El ullunero estaba en la Cámara, pero no el hemiciclo.

Por su parte, Castañeda no apareció. Había estado en la sesión, pero al momento de la votación, el calingastino no figuró. No es la primera vez que con su voto (esta vez ausencia) se encuentra en sintonía con el oficialismo. Ya hubo una especulación con un posible acercamiento al sector que conduce Marcelo Orrego. Esta actitud, ¿habrá sido un guiño más?