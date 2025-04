La situación económica parece no dar tregua en distintos sectores y todo se encamina a que los vecinos de Chimbas reciban un golpe en sus bolsillos. Es que desde la Municipalidad trabajan en la modificación de una ordenanza para restituir el cobro de la tasa de servicios, algo que hasta entonces los vecinos se veían beneficiados con el no aporte.

La intendenta Daniela Rodríguez expresó en distintas oportunidades las dificultades económicas que atraviesa el departamento en materia de recaudación y recursos. El municipio sólo cobra tasas a comercios e industrias instaladas en el departamento, además de la tasa municipal de alumbrado que va incluida en la boleta de energía.

Por el ajuste de Nación y la baja de la coparticipación dada la caída en la recaudación provincial, es que la gestión de Rodríguez trabaja en modificar la ordenanza y volver a cobrar las tasas municipales de servicios e inmueble a los vecinos.

‘A mí se me crea una necesidad y políticamente, si en un año electoral o no, la decisión política hay que tomarla y este departamento de primera categoría con todos los servicios tan bien como los tiene, también tengo que tomar decisiones para poder mantener esta calidad de servicios que estamos teniendo. No se puede sostener gratuitamente y pareciera que por ahí al Estado le brota el dinero, pero no le brota a las familias, tampoco le brota a los municipios, sin embargo, hay que atender porque hay una responsabilidad asumida’, expresó la jefa comunal en Radio Colón.

Acerca de restituir el gravamen para los vecinos, Rodríguez sostuvo: ‘Lo estamos evaluando, está encarada (la decisión de restituir las tasas). Lo hemos hablado con el secretario de Hacienda y con los concejales, es una necesidad hacer una especie de investigación de mercado porque obviamente debo zonificar. Chimbas es un departamento sumamente vulnerable y no puedo cobrar a todos por igual. No todas las zonas están iguales. La zona Este aún sigue siendo semi rural. Hay vulnerabilidad social en muchas zonas, están bien detectadas, entonces debe hacerse una zonificación para la tributación del tributo del impuesto. No será para todos igual’.

‘En camino es largo, pero está tomada la decisión. Hay una realidad y que es la economía de todos los vecinos, no somos todos robots acá. Entonces también hay una necesidad de contemplar la situación económica que todos vivimos’, dijo Rodríguez acerca de la iniciativa que podría tener lugar a partir del próximo año.