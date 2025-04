Marcelo Orrego brindó una conferencia de prensa luego del mensaje anual ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones del periodo ordinario. El gobernador destacó que no cuenta con fondos de Nación y que muchas políticas continuaron con recursos netamente provinciales.

Entre los anuncios más importantes que brindó el mandatario provincial se encuentra el boleto gratuito para docentes y estudiantes, la construcción de 1412 casas distribuidas en 18 barrios, el Centro Odontológico, 76 consultorios nuevos en el Hospital Rawson y la Ley de proveedores mineros, entre otras cosas.

Sin dudas el mayor impacto tiene que ver con el boleto escolar gratuito y la construcción de viviendas, haciendo hincapié en que todo se resuelve con fondos provinciales, dado que el gobierno de Javier Milei cortó la obra pública y todas las asistencias que iban a las provincias.

‘Esta administración que me ha tocado a mí, es muy distinta a las anteriores, yo cuento con muchísimos menos recursos. No cuento con fondos discrecionales, no cuento con Conectividad para docentes, no cuento con Fondo de Incentivo Docente’, dijo Orrego y agregó que tampoco recibe ‘subsidio para el transporte, no cuento con obras nacionales, no cuento con programas nacionales que venían de Nación y ahora la provincia salió a cubrir’.

En la conferencia, destacó lo que realiza el gobierno con el ámbito educativo: ‘Yo no dudo si tengo que cubrir el fondo de Conectividad para docentes porque sé de su trabajo, lo que impacta en su sueldo. No especulé con reactivar las obras de viviendas porque sé de la necesidad de familias sanjuaninas que necesitan su techo digno. Empezaron a ser parte de la responsabilidad y obligación que tenía este gobierno’.

‘Soy de los que cree que en la tierra de Sarmiento, la educación es la herramienta más importante, es la que nos nivela, nos da la posibilidad de una movilidad social ascendente’, dijo y añadió que le tiene ‘una enorme admiración a los docentes porque hacen un trabajo extraordinario’.

Sobre el impacto que tendrá la gratuidad del boleto, analizó que ‘hay padres que tienen 3 o 4 chicos, entonces esto le da la posibilidad de soñar con esa movilidad social ascendente, esa que soñaron nuestros padres. Queremos que nuestros hijos tengan más oportunidades que las que tuvimos nosotros. El boleto de colectivos gratuito es para todos los escolares de San Juan. Estamos en una crisis económica y social, la más profunda de la historia argentina y todavía no hemos salido’.

Sin rodeos, Orrego sentenció: ‘A los problemas no les doy vuelta, los encaro de frente. Yo no cuento con muchos recursos que antes había’.