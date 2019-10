Frigerio se despegó de los reclamos de San Juan a la Nación

El Ministro del Interior Rogelio Frigerio llegó a la Provincia acompañando a Miguel Ángel Pichetto en la campaña para el próximo 27 de octubre.

En la tarde en la que se dio a conocer que el índice de inflación fue del 5,9%, la autoridad nacional aseguró que: “los seis años anteriores del gobierno pasado también hubo inflación, reprimida además, porque las tarifas estaban congeladas, el dólar estaba intervenido, había un estado metido en las decisiones económicas distorsionando la realidad”.2

“Claramente así como hemos podido avanzar en muchas cosas hemos sentado las bases en otras; no hemos podido crear una moneda fuerte, no hemos podido resolver el problema de la inflación y no hemos podido resolver el otro gran problema que se repite que es sostener la solución al problema que se repite hace más de medio siglo que es la posibilidad de sostener el crecimiento de la economía”, dijo el Ministro de Interior.

Además apuntó a la clase media y dijo que “el esfuerzo que han hecho este tiempo no se puede tirar por la borda, son avances que no podemos desperdiciar”.

En conferencia de prensa el Ministro del Interior aseguró que: “estamos convencidos que vamos a llegar al ballotage y en la segunda vuelta podemos ganar la elección”.

Respecto al vínculo entre la Nación y las Provincias después de las presentaciones en reclamo de dineros descontados por impuestos y deudas Frigerio aseguró que: “la demanda de las provincias en La Corte Suprema no cambió nada porque tienen la posibilidad de judicializar lo que entiendan que tienen que judicializar, pero hemos trabajado con las provincias en sentido contrario porque hemos reducido en un 90’% la litigiosidad que venía de la gestión anterior, independientemente de eso entendemos que los fallos de la Corte hay que respetarlos y así lo vamos a hacer”.

Canal 13 consultó al funcionario nacional en ese marco sobre deudas que mantiene la Nación reclama que mantiene la Nación con la provincia y aseguró que “solo tengo conocimiento de un reclamo de la provincia contra Vialidad Nacional, que es un reclamo que el Gobernador ha decidido judicializar no tengo conocimiento de otro reclamo de deuda significativo”.