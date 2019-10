La trama detrás de la suspensión del Intendente de Angaco

El Concejal José Risueño, que arrastra una vieja disputa política con el suspendido Intendente de Angaco, José Castro, explicó a Canal 13 los pormenores de las denuncias que terminaron con la suspensión en el cargo por 30 días del jefe comunal.

“Este jueves en la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Angaco por unanimidad se aprobaron dos proyectos, uno de denuncia penal contra el Intendente José Castro por el uso de maquinaria oficial en un predio privado ubicado en el departamento Chimbas, ubicado en calle Oro entre Necochea y Ruta 40”, dijo el edil.

Por otro lado hay una presentación ante el Tribunal de cuentas por modificaciones presupuestarias por un monto de 9 millones de pesos que habría realizado el intendente, según Risueño, por lo que hay una auditoria del Tribunal que “está corroborando los hechos”, lo que también se valoró a la hora de tomar la decisión, según contó a Canal 13.

Según el Concejal “el cuerpo legislativo de Angaco quiere entregar una gestión ordenada y el intendente es el único que no lo entiende”, por eso se tomó la decisión de suspenderlo, en ese lapso se harán las constataciones necesarias para saber a ciencia cierta cuál es el estado real de las cuentas.

El proceso fue bastante tenso ya que los ediles se trasladaron al edificio municipal para comunicar la decisión al Intendente Castro cuando ya era vox populi lo que estaba pasando entre los empleados y algunos habitantes de Angaco, de esta manera se hizo cargo de la intendencia la Concejal Garay en un traspaso temporal del mandato.

Según el relato del Concejal José Risueño a Canal 13 fue agredido por la esposa del Intendente José Castro por ser el principal impulsor de las denuncias “hubo un pequeño incidente que lo tuve con la esposa del intendente en la oficina, recibí un par de golpes y empujones por parte de esta señora pero no pasó a mayores, estaba tenso el ambiente”, dijo el concejal.

De ahora en más el Intendente podrá presentar un amparo para que las acciones no avancen y habrá que esperar que decide la justicia, por otro lado no se dispara el proceso de juicio político porque ya está finalizando el mandato del intendente Castro y no darían los tiempos que el proceso requiere para tratar una destitución, según explicó el edil a Canal 13, de todas maneras el enfrentamiento político promete algunos capítulos más aún hasta el 10 de diciembre próximo.