Macri: "Vamos a dar vuelta la historia de la Argentina"

En el segundo y último debate presidencial previo a las elecciones del 27 de octubre que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la UBA, Mauricio Macri animó un encendido duelo personal con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, a quien acusó de "ser lo mismo que el kirchnerismo".

En su presentación, el presidente sostuvo “se elige en qué sociedad vamos a vivir con nuestras familias. Yo siempre fui coherente con las ideas que defiendo y tengo un compañero de fórmula que siempre da la cara. Quiero que sepan que viene una etapa distinta, porque el esfuerzo que hicimos generó bases que nos permiten un futuro con crecimiento".

Durante la jornada, tanto Macri como Alberto Fernández, Roberto Lavagna, José Luis Espert, Nicolás del Caño y Juan José Gómez Centurión, los cinco candidatos que aspiran a sucederlo, discuten sobre cuatro tópicos: seguridad, empleo, federalismo y desarrollo social.

Seguridad

Con respecto al primer ítem de la noche, el mandatario disparó munición gruesa contra el peronismo: "En este tema nosotros somos distintos a ellos. Ellos abandonan a las víctimas del delito, ellos alientan a las barrabravas, descuidan las fronteras, menosprecian a las fuerzas de seguridad, transforman la justicia en una puerta giratoria".

"Vamos a seguir invirtiendo y capacitando a nuestras fuerzas ,cuidando a lso que nos cuidan. Somos el país que más ha avanzado en seguridad en Latinoamérica", prosiguió Macri. En referencia al terrorismo, el exjefe de Gobierno, sostuvo: "Nosotros condenamos a Hezbollah, el kirchnerismo quiso encubrir a los responsables del atentado de la AMIA".

En esa línea, el mandatario también se refirió al caso Maldonado y lanzó una dura acusación: "Desde el primer día ante la denuncia dijimos que íbamos a ir por la verdad y 52 peritos, de manera unánime, dijeron que las denuncias eran falsas. Esto fue un grave ataque a una institución muy reconocida en su lucha contra el narcotráfico. Ratifico el compromiso a dar batalla sin cuartel contra el narcotráfico".

Y sumó: "Las estadísticas que tenemos dicen la verdad y están avaladas por la ONU. Redujimos 30% los homicidios. Sobre el gatillo fácil: 2014 fue el año de récord que tiene la policía. Desde que llegamos nosotros han bajado, y creo que si alguien apuñala en la calle a una persona, la Policía lo tiene que detener.”

Empleo, producción e infraestructura

“Ellos hablan de empleo pero entre 2011 y 2015 se estancó la producción de empleo. Es verdad que este último año tuvimos muchos problemas y que hay mucha gente que tiene miedo de perder el empleo. Yo les digo que no va a pasar porque después de la elección, saliendo de la incertidumbre la Argentina va a volver a crecer”, comenzó Macri.

En esta línea el presidente cargó nuevamente contra el kirchnerismo: "Para generar empleo hay que desarrollar el país, ahí nos encontramos con un problema: la obra pública era una matriz de producción. No lo decimos solo nosotros, también lo dicen los jueces que condenaron a De Vido y a Ricardo Jaime; lo dijo también Lavagna, que renunció denunciando esto, mientras que Fernández continuó en su cargo".

"Dimos vuelta la energía después de la peor gestión en energía de la historia. Hoy tenemos Vaca Muerta relanzada y redujimos los cortes en un 40%. Volvimos a exportar gas a Chile, y vamos camino a ser una gran exportador de energía a nivel mundial, espero que lo cuidemos", explicó.

En este punto, Macri protagonizó uno de los cruces más picantes con Fernández. El candidato del Frente de Todos le preguntó al Presidente “¿usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública? ¿no vio nada? Después nos contó cuando su padre murió que él era el responsable”, a lo que respondió: “Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en el mundo y no se puede defender”.

“Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por u$s2.000 millones para Lázaro Báez con una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonini, o los bolsos de López, o la efedrina. Es difícil creer que usted no vio nada. Lo vio Lavagna desde el otro lado de la calle, y usted en la oficina de al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada”, sentenció.

Federalismo, calidad institucional y rol del Estado

En cuanto al tercer tópico, Macri planteó: "Ahora el kirchnerismo habla de federalismo, después de prepotear a propios y ajenos, con látigo y chequera, todos disciplinaditos. Todavía no se votó y ya avisaron que le van a sacar los recursos a la Ciudad. Nosotros de verdad creemos en el federalismo, trabajé desde el primer día a codo a codo con todos los gobernadores, independientemente de su pertenencia política”.

"Creo que el futuro de la Argentina pasa por el desarrollo federal del país. Hablan del Estado, nos dejaron el estado sin estadísticas, sin controles y llenos de militantes. Le devolvimos millones de obras a los ciudadanos. También nos dicen que ahora quieren libertad de prensa, pero a la vez fantasean con una CONADEP para juzgar a los periodistas", continuó.

Por otra parte, el presidente sostuvo: "Lo único que nos reconoce Fernández es haber normalizado el INDEC. Qué paradoja: el fue el que firmó el primer decreto interviniéndolo. Ahí empezó la primera mentira. Eso es mentir. Nosotros de verdad creemos que hay que manejarse con la verdad, por eso normalizamos todas las estadísticas”.

"Esta semana quedó claro que el kirchnerismo son lo mismo. Fernández dijo por primera vez una verdad en toda la campaña: Cristina y yo somos lo mismo. Nosotros no somos lo mismo. Ellos quieren una justicia militante, un periodismo militante, un Estado desorganizado", concluyó Macri.

Desarrollo social

“Es indignante escucharlos hablar de pobreza, no les creo nada. Gobernaron los últimos 24 de los últimos 30 años y la única idea genial que tuvieron fue ocultarla. Alberto Fernández intervino en 2007 el INDEC y en 2014 escribió una columna de opinión a la presidente diciéndole que era inmoral ocultar la pobreza", disparó Macri sobre el último punto.

Y prosiguió: "Las imágenes de tristeza que hemos visto esta semana en La matanza. Nosotros gobernamos 12 años la ciudad de Buenos Aires y hace años que no se inunda”.

En este sentido, Macri puntualizó: “Nosotros de verdad nos ocupamos de la pobreza: logramos llevar al índice más bajo de los últimos 25 años en diciembre de 2017. Lamentablemente la crisis de abril nos hizo volver atrás".

Aquí el mandatario realizó un sorpresivo anuncio: "Quiero hablarle a las familias que tienen un crédito UVA: a partir del 1 de enero sus créditos se van a ajustar por salario y no por inflación".

Para concluir, el presidente lanzó: “Queridos argentinos, habrán visto que el kirchnerismo volvió a ponerse agresivo y es por lo que está pasando en la Argentina, por lo que está pasando en distintos lugares del país, dode cientos de miles de argentinos marcharon con alegría y en paz”.

"Vamos a dar vuelta la elección y la historia de la Argentina. Hoy estamos mucho mejor parados para arrancar al futuro que todos queremos. Esto que están haciendo es lo que va a cambiar la historia de nuestro querido país: esta es la oportunidad que estábamos esperando", concluyó.

Fuente: Ámbito