Multitudinario cierre de campaña de Macri en Córdoba

Este jueves, el presidente Mauricio Macri, cerró su campaña en Córdoba junto al candidato a vice del Frente Juntos Por El Cambio, Miguel Ángel Pichetto y la primera dama Juliana Awada.

El candidato, llamó a sus votantes a “dar vuelta la elección” y a “no volver al pasado” tras los resultados de las PASO. “Tenemos que consolidar el voto para cambiar la historia de la Argentina para siempre”, señaló el presidente.

“Estamos acá para decirles a todos los que tengan que escuchar que no vamos a quedarnos callados, ya bastante nos aguantamos el atril, el dedito y la prepotencia al Gobernar”, apuntó contra el Frente de Todos.

“También intentaron ir por nuestra libertad, pero por suerte nos despertamos y empezamos a levantar la voz hasta empezar a gritar porque nos dimos cuenta que la verdadera fuerza la tenemos nosotros los que nos levantamos temprano todas las mañanas. Pero esa fuerza la ejercemos en paz, no queremos la violencia”, indicó.

“¿Dónde están los colectivos? ¿Cómo vinieron hasta acá? Solitos. Por todo lo que nos une vamos a votar el domingo”, dijo el mandatario tras las críticas del Frente de Todos.

“Llegar hasta acá nos costó más de los que pensábamos y los problemas cuesta más resolverlos, pero no nos equivocamos cuando dijimos que el cambio era posible. Demostramos que se puede tener una política social sin clientelismo, que se pueden construir obras por todo el país sin corrupción”, sostuvo a modo de mea culpa.

“Tenemos la tranquilidad de que sobre esas bases podemos sentar una base distinta para los próximos cuatro años. Vamos a tener que seguir enfrentando desafíos, pero traer a los mismos del pasado no nos va a servir de nada, por eso no caigamos en espejismos. No caigamos en escuchar a aquellos que destruyeron la Argentina decirnos con el dedito levantado que ellos son los que saben”, dijo, en clara alusión a Alberto Fernández.

Y concluyó: “No dejemos que las dificultades nos hagan dudar de las cosas que ya hemos logrado, de los sueños maravillosos que tenemos. No tropecemos otra vez con la misma piedra. Sí se puede dar vuelta esta elección”.