Alumnos sanjuaninos sesionaron en la Legislatura con propuestas solidarias

Con la participación de ciento trece estudiantes de escuelas de nivel secundario, gestión pública y privada, fue llevado a cabo el Parlamento Juvenil del Mercosur en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados. La apertura estuvo encabezada por el vicegobernador Marcelo Lima, quien destacó la importancia de esta actividad que fomenta la participación en espacios que fortalecen la integración y la adquisición de aprendizajes significativos.

“Esta iniciativa tiene que ver con mejorarnos, tiene que ver con depurar la actividad parlamentaria y la actividad política”, sostuvo el titular del Poder Legislativo.

Luego, explicó que “si analizamos un poco las estructuras políticas sabemos que nosotros constituimos una república constituida por tres poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En este sentido, pienso que el organismo público más representativo de la democracia es el Parlamento, porque en él está representado el pueblo. En San Juan a través de los diputados departamentales y proporcionales. Pero también el oficialismo, que es quien eventualmente en una elección sale primero y gana el ejecutivo, convive con la oposición. Acá se sientan diputados de las distintas extracciones políticas que existen en las provincias y que tienen representación parlamentaria”.

Seguidamente, el vicegobernador Lima agregó que “acá existe la posibilidad de que aquellos que tengan una formación política distinta a la del oficialismo puedan expresarse, puedan debatir, puedan discutir, puedan hacer política. Aquí es donde yo valoro la actividad de ustedes, porque la política es hacer posible lo necesario. Había una definición bonita de Alicia Moreau de Justo que dice que la política es ordenar la vida de la comunidad, porque el parlamento es el que sanciona leyes que le va establecer los límites, los derechos, las responsabilidades, en fin, va a tratar de lograr concretar una comunidad organizada”.

Por último, el presidente de la Cámara de Diputados señaló que “necesitamos en la política representantes que ejerzan la actividad política, pero para eso es menester estar capacitado, ser idóneo. Esto se logra de la manera en que ustedes hoy participan en esta propuesta, no solamente con el estudio, no solamente con la capacitación de manera individual, sino también con la participación en estos debates que tiene que ver con discutir las problemáticas departamentales jurisdiccionales de cada uno de los sectores. Ustedes representan a cincuenta y seis escuelas de diecisiete departamentos. Entonces ustedes tienen una responsabilidad, deben trabajar para mejorarle la vida a la gente de este departamento. No solamente se tienen que involucrar con las problemáticas regionales sino que tienen que agudizar el ingenio para ver cómo le solucionan esos problemas”.

Cabe señalar que esta fue la instancia provincial dentro de la cual realizaron la pre-selección de un proyecto que pasará más adelante a la instancia nacional, y a partir de allí saldrá el proyecto que representará al país en la instancia del Mercosur. El jurado estuvo integrado por seis miembros evaluadores de los proyectos, cuyas temáticas establecidas fueron: Inclusión Educativa, Jóvenes y trabajo, participación democrática y derechos humanos. Por otro lado, acompañó en la ocasión, el secretario legislativo, Mario Herrero; la coordinadora del Parlamento Juvenil del Mercosur, Silvana Echegaray; profesores de las cincuenta y seis instituciones educativas, directivos, funcionarios del Ministerio de Educación.

Detalles del Programa

El Parlamento Juvenil del Mercosur, es un programa que favorece la conformación de espacios de participación juvenil en las escuelas secundarias. Tiene como objetivos:

Profundizar el proceso participativo de los estudiantes, su apropiación del espacio escolar y la organización juvenil.

Fomentar la participación como proceso, como construcción “en el camino”.

Promover la reflexión práctica en torno a los debates del Parlamento Juvenil del Mercosur y los ejes de los Proyectos Socioeducativos en base a las características de la escuela y la comunidad local.

Favorecer la participación de los jóvenes en espacios que fortalezcan la integración y la adquisición de aprendizajes significativos.

Promover los valores que estimulen la ciudadanía, el respeto a la democracia, el compromiso con los derechos humanos y la conciencia social.

Las temáticas que fueron abordadas en esta oportunidad fueron: inclusión educativa; jóvenes y trabajo; participación ciudadana; y derechos humanos.