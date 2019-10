Recargado, el concejal que se quiere jubilar con 38 años dijo que tiene todo el derecho

Este miércoles habló en Banda Ancha, Gabriel D' Amico, el concejal de Cambiemos, en Capital, que quiere jubilarse con 38 años porque asegura que la función pública agravó su estado de salud.

"Ha sido declaraciones tergiversadas, en ningún momento dije que pedía la jubilación por estrés, eso es mentira. Tampoco pedí una jubilación de privilegio, se han dicho muchas mentiras mal intencionadas que están condicionadas a la pauta publicitaria oficial que quiere perseguirme y desprestigiarme por ser el concejal más opositor de San Juan", manifestó el edil buscando justificar su decisión.

D'Amico reconoció que antes de pedir la jubilación pensaba en ocupar, nuevamente, un cargo político y quería ser candidato otra vez pero cambió de opinión: "Sólo estoy ejerciendo mi derecho como tantos que solicitan su jubilación por discapacidad. Este es el fin de mi carrera política porque en Argentina para ser político honesto es cuesta arriba, los honestos siempre damos explicaciones y los corruptos no", dijo.

La polémica por la solicitud del concejal de jubilares, al ANSES, se trasladó a las redes sociales donde muchos fueron directamente al perfil de D' Amico para insultarlo. Resulta extraordinario solicitar la jubilación a los 38 años de edad, a tan solo dos meses de cesar su mandato como concejal, cuando cualquier otra persona debería esperar a los 65 años en el caso de los varones o los 60 años en el caso de las mujeres. Además, al calcularse el haber previsional sobre la dieta de concejal, siempre será superior al de cualquier asalariado.

El otorgamiento o no de la jubilación por incapacidad depende de ANSES. Los exámenes médicos deben verificar si, como dice D'Amico, tiene una invalidez de al menos el 66%. En tal caso, la oficina nacional le concederá el beneficio y estimará su haber en función de los alrededor de 139.000 pesos que percibe un concejal capitalino actualmente. Si D'Amico hubiera esperado a finalizar su mandato para iniciar el trámite, otro sería su futuro en términos monetarios.

"El vecino capitalino sabe lo que he hecho por ellos y he recibido muchos mensajes de apoyo. La gente está condicionada por lo que ve en los medios de comunicación", manifestó en su defensa el edil.

D'Amico explicó que padece de una enfermedad llamada "colitis ulcerosa" que lo hace ir al baño hasta 16 veces por día "cuando se activa no puedo salir de mi casa", asegura. Si bien reconoce que sus padecimientos comenzaron antes de su carrera política, asegura que se agravaron por el estrés que sufrió siendo concejal opositor en la Municipalidad de la Capital. "El estrés tuvo que ver obviamente pero no es por estrés que me quiero jubilar, pero sí tuvo incidencia. Yo me coloco una medicación que es importada y que antes me la ponían una vez cada 8 semanas pero ahora es cada 4", explicó.