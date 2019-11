Un funcionario sanjuanino encaminado a ser ministro de Fernández

Falta menos de un mes para que las nuevas autoridades nacionales y provinciales asuman. Como es de saber, en San Juan, Sergio Uñac renovó su mandato y a nivel nacional Alberto Fernández ocupará el sillón presidencial. Más allá de las diferencias de cargos, es conocida la estrecha relación que existe entre ambos referentes, lo que aplana el camino para que algún sanjuanino desembarque en el gabinete nacional.

"He conversado con Alberto Fernández para ver la posibilidad de que Alberto Hensel sea ministro de Minería", señaló el gobernador de la provincia a Canal 13. Esta posibilidad parece aún más concreta ya que Uñac destacó que quiere para Hensel "un desafío mayor que el de la Cámara de Diputados de San Juan".

Pero, no es tan fácil. Uñac sabe que la decisión final, la última palabra, la tiene el mismo Fernández, quién tendrá que decidir si el sanjuanino tiene lugar en la cartera nacional. "No es algo que yo pueda definir, me gustaría mucho que se dé", señaló.