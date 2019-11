Uñac, tiene “avanzado” su nuevo gabinete de ministros

Este martes, el gobernador Sergio Uñac, se refirió a la conformación de su nuevo gabinete de ministros. “Hay un cambio de al menos cinco ministros que se van del Ejecutivo, por lo tanto relevos van a haber. Más allá de los ministerios de Gobierno, Hacienda, Desarrollo Humano y Minería estamos mirando”, comentó el mandatario.

Cabe recordar que Emilio Biastrocchi dejará el ministerio de Gobierno para asumir como intendente de la Capital. También se alejará de Desarrollo Humano Armando Sánchez, quien fue electo intendente de Pocito. Por su parte Roberto Gattoni, dejará Hacienda para asumir como Vicegobernador, mientras que el ministro Alberto Hensel suena para encabezar el Ministerio de Minería de la Nación, en caso de que Alberto Fernández decida crearlo a partir del 10 de diciembre.

Uñac, se mostró cauto al ser consultado sobre quienes serán los nuevos miembros de su gabinete. “Si digo que no lo tengo avanzado mentiría pero si digo que no lo puedo decir no me van a creer”, bromeó en rueda de prensa, en la previa al acto de inauguración de la Estación Belgrano Cargas en Albardón.

Sin embargo, el gobernador, comentó que se reúne “casi todas las tardes” con los posibles nuevos miembros de su gabinete para el próximo periodo de gestión.

En cuanto a la posibilidad de que Alberto Hensel sea el próximo ministro de Minería del país, Uñac, sostuvo que “pretendo que pueda tener un desafío mayor que en la Cámara de Diputados. No es algo que pueda definir yo solo. Hemos conversado algo con Alberto Fernández pero no está definido. Es la pura verdad”.