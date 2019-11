Uñac: “Queda poco tiempo” para resolver la deuda de Nación con San Juan

Este jueves, el gobernador Sergio Uñac, volvió a hablar sobre la deuda que mantiene Nación con la provincia de San Juan. “Algo hemos avanzado. Hemos tenido una conversación con el ministro de Hacienda Hernán Lacunza que ha sido tirante pero razonable, entendiendo que yo pido que me cumplan la deuda y entendiendo que ellos tienen poca disponibilidad. Pero me parece que podemos avanzar. No digo que podamos llegar a buen puerto porque eso va a ser cuando firmemos y podamos recuperar los fondos. Seguimos avanzando, queda poco tiempo”, comentó el gobernador en rueda de prensa.

Según informó Uñac, el ministro Lacunza, “ha prometido tomar con mayor seriedad la deuda que es importantísima para la provincia. En algún punto fuimos colaborando nosotros con la falta de caja del Gobierno Nacional”.

Noticias Relacionadas A contrarreloj: Uñac quiere que Macri pague la deuda antes de irse

“Nosotros estamos pidiendo que nos devuelvan lo que pusimos en la moneda que hemos aportado”, sostuvo el mandatario.

“Hay que ver bien el número. Solo de Vialidad son $4 mil millones. También hay una deuda en Educación, Vivienda, Salud. Si yo tengo que reclamar del primer peso al último, que de hecho lo hacemos, es una deuda millonaria por no decir aún más”, aseguró Uñac.