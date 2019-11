García habló de una “transición lineal” con Gioja en Rawson

El intendente electo de Rawson, Rubén García, se refirió al cambio de mando con el actual jefe comunal, Juan Carlos Gioja. “Prácticamente es una transición muy lineal, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente con el intendente. Venimos trabajando con él hace 8 años. No hay diferencias, no hay malos entendidos, es algo totalmente lineal. Hay cosas que hay que continuarlas, dentro de las políticas que aplicó Juan Carlos Gioja, otras que hay que corregirlas, incentivar más a que el área este más atenta a ciertas situaciones pero siempre por Rawson”, sostuvo.

En cuanto al presupuesto 2020, García, dijo que “si no lo deja aprobado la gestión actual, se va a aprobar en diciembre”.