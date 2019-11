La ancha avenida que tuvo lugar para Uñac y Orrego

Luego de la intensidad electoral de 2019, quedó claro que Sergio Uñac cuenta con un amplio respaldo popular para seguir gobernando hasta 2023, y que Marcelo Orrego es, por mucho, el opositor mejor considerado por la opinión pública. Sin embargo, la rivalidad parece haberse acotado al contexto de urnas, porque este viernes los dos dirigentes coincidieron en un acto de inauguración de pavimento.

Fue en el marco del Plan Provincial-Municipal 2000 cuadras, que se ejecutó el asfalto de calle 21 de febrero, en el tramo comprendido entre Hipólito Yrigoyen y Acceso Este. Por lo tanto, la arteria adquiere una trascendencia especial para los vecinos del departamento. Uñac estuvo acompañado lógicamente por el director de Vialidad Provincial, Juan Manuel Magariños, y también por el secretario de Promoción Social y ex candidato a intendente de Santa Lucía, Lucio González.

Orrego estuvo flanqueado por su hermano e intendente electo, Juan José, además del diputado departamental reelecto Carlos Platero. Todos compartieron las fotos y convivieron delante de los vecinos que espontáneamente se hicieron presentes en la ceremonia.

Al finalizar el acto, Canal 13 pudo hablar con ambos, Uñac y Orrego, para consultarles cómo planean relacionarse políticamente a partir del 10 de diciembre, atento a que el santaluceño tendrá una banca en la Cámara de Diputados de Nación.

"Tiene que ser una relación excelente, porque los sanjuaninos se han expresado y el desafío que tenemos con Marcelo como con el resto de los dirigentes de la oposición es seguir dando muestras de que primero somos coherentes, somos correctos y somos institucionales. La discusión de modelos pasó en los meses en que hubo tantas elecciones. Pero a partir del 10 de diciembre el desafío es seguir transformando San Juan, y para transformar San Juan hay que transformar los 19 departamentos, dentro de los cuales está también Santa Lucía", dijo el gobernador.

"A la gente no le interesa para nada que los políticos se peleen. Es cierto también que la gente me ha elegido como la oposición en San Juan. Soy una persona que digo las cosas cuando las tengo que decir", definió Orrego. "Pero no me van a ver como una oposición que pone palos en la rueda para que les vaya mal", aclaró.