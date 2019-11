Fabio Aballay y la posibilidad de ser Ministro: “no es algo que esté definido todavía”

Fabio Aballay, hombre del riñón del Gobernador Sergio Uñac, aseguró a Canal 13 que vienen trabajando y han avanzado en la futura gestión de Armando Sánchez como intendente de Pocito: “Venimos charlando de diferentes cuestiones que hacen a la gestión municipal, que hacen a diferentes pormenores que necesariamente el intendente electo debe conocer” para que cuando asuma desde el 10 de diciembre pueda comenzar a trabajar en lo inmediato teniendo el conocimiento de distintas cuestiones inherentes al accionar diario que lleva adelante el municipio.

Aballay destacó la buena relación con el intendente electo, actual Ministro de Desarrollo Humano, “es amigo, compañero, es una persona con la que tenemos una gran relación y venimos avanzando en distintas cuestiones que hacen al desarrollo de la gestión municipal”, dijo el diputado electo Fabio Aballay.

Respecto a la posibilidad de dejar de lado su cargo como diputado electo y estar al frente del Ministerio de Desarrollo Humano, Fabio Aballay aseguró que con el Gobernador no han avanzado en el tema “hemos charlado con el Gobernador sobre el tema, sobre diferentes aspectos que hacen al desarrollo de la gestión de Desarrollo Humano pero no es algo que esté definido todavía, sigue siendo un rumor porque no hemos avanzado sobre el tema. Si es así estaremos acompañando y si no estaremos donde el gobernador considere que podamos sumar nuestra humilde experiencia”, dijo Fabio Aballay, actual intendente de Pocito.