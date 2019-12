Lima entregó un informe de gestión de la Legislatura: "Es obligación rendir cuentas"

El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Lima, entregó un informe de gestión al vice electo, Roberto Gattoni. El titular del Poder Legislativo expresó “quiero agradecer la presencia al doctor Roberto Gattoni que ha tenido la amabilidad de venir a visitarnos e interiorizarse entre comillas de la situación de la Cámara en general. Digo entre comillas porque nosotros, desde que el doctor Gattoni fue electo vicegobernador de la provincia el 2 junio próximo pasado, hemos tenido un contacto permanente. Él ya está consustanciado de la marcha de la Cámara. Además es un hombre de experiencia, recordemos que en el período pasado ha sido secretario Administrativo de la Cámara. De manera que la comunicación ha sido fluida, pero nos parecía importante que él estuviese in situ para tomar contacto, de hecho, en cada una de las áreas de la Cámara. Nosotros hemos tenido una charla esta mañana, después de la sesión especial y preparatoria, y lo he informado de las últimas novedades de la Cámara”.

Seguidamente, el vicegobernador Lima hizo entrega del informe de gestión y comentó que “hemos redactado este documento sobre los cuatro años de gestión y aprovecho para otorgárselo a Gattoni en este acto. Este Informe se lo vamos hacer llegar a cada uno de los medios de difusión para que conozcan, porque entendemos que es una obligación del funcionario público rendir cuentas de su gestión”.

Luego, el ministro de Hacienda y Finanzas manifestó “la verdad que cuando entré y me encontré con este clima tan amable y cordial, les puedo decir que es el fiel reflejo de la relación que he tenido en lo personal y en lo institucional con el vicegobernador Marcelo Lima. Marcelo Lima ha sido un facilitador de la tarea durante toda su gestión. Nosotros hemos tenido, desde el Ministerio de Hacienda, de las distintas reparticiones del gobierno de la provincia, una cantidad de proyectos de Ley que sin la predisposición y el tacto que ha tenido Marcelo, imposible que hubiera andado tan bien”.

“Aprovecho la oportunidad para agradecerle todo el aporte que nos ha dado durante su gestión. Ha facilitado sinceramente la tarea del Ejecutivo la labor que ha encabezado el doctor Marcelo Lima. Tras el mes de junio, hemos conversado infinidades de veces, telefónicamente y personalmente en reuniones sobre la transición. No debe existir una transición más sencilla que ésta porque la verdad me ha facilitado absolutamente todo. Tengo todos los caminos allanados con lo cual nos faltaba que viniera la Cámara, que lo visitara al Doctor Lima in situ para conversar los detalles que tienen que ver con lo último de la sesión preparatoria. Lo demás lo teníamos prácticamente todo conversado, así que aprovecho la oportunidad para agradecer la invitación que me hiciera hoy la Cámara y agradecer una vez más todo el empeño y toda la voluntad que ha puesto durante todos estos cuatro años para facilitarnos la tarea desde el Poder Ejecutivo. El doctor Lima ha trabajado codo a codo con nosotros para llevar adelante la gestión. Muchas gracias Marcelo por tu calidad personal y profesional puesta de manifiesto al frente del Poder Legislativo” concluyó Roberto Gattoni.

Por último, el vicegobernador Marcelo Lima recordó que el acto de jura y asunción de todas las autoridades electas será llevado a cabo el próximo martes 10 de diciembre, a las 18 horas, en la Cámara de Diputados.