Cristina y Alberto hablaron en la plaza para cerrar el 10 D

A los discursos los abrió la Vicepresidenta Cristina Fernández con consejos para el nuevo mandatario nacional Alberto Fernández :"confie siempre en su pueblo, ellos no traicionan son los mas leales, no se preocupe por las tapas de un diario".

"Usted tiene por delante una tarea muy dura le dejaron un país devastado, tierra arrasada. Pero se que usted tiene la fuerza y la convicción para cambiar esta realidad tan fea, la historia la terminan escribiendo mas temprano o mas tarde los pueblos".

"Sepa que este pueblo maravilloso nunca abandona a los que se juegan por el, convóquelo cada vez que los necesiten, ellos siempre estarán acá cuando los llamen por causas justas", aseguró.

En tanto el Presidente Alberto Fernández destacó: "Jamás pensé que se me iban a abrir estas puertas pero el día que me crucé con Néstor tuve una alegría adicional que voy a agradecer que también me crucé con Cristina".

Haciendo referencia al gobierno anterior destacó "al pasado mas reciente simplemente recordémoslo, tengamos memoria, nunca mas vamos a dividirnos y los que creyeron en eso espero que hayan entendido como funciona eso, es un sistema que empobrece, endeuda y atrapa en lo mas cruel del sistema financiero".

"Somos un movimiento político que nació para ser solidario, los que hoy la están pasando mal, que cayeron en el pozo de la pobreza no teman"

"Vamos a trabajar todo juntos a buscar una solución, se terminaron los operadores judiciales, los jueces que se prestan y los linchamientos mediáticos que todos los días soportamos, vamos a tener que hacerlo entre todos ustedes me tienen que ayudar.

Representamos a los que padecen y no tenemos dudas de adonde tenemos que apuntar".

"Hoy es un día de alegría porque estamos para empezar a vivir un tiempo distinto, y lo voy a hacer con todos.

Vamos a cuidar el bolsillo y los derechos de cada uno, han sido cuatro años difíciles, escuchamos decir que nosotros no volvíamos mas y volvimos y vamos a ser mejores", dijo.