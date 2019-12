El emotivo mensaje de Daniela Castro, la única mujer sanjuanina en el gabinete nacional

Daniela Castro, quien supo ser diputada por San Juan durante seis años, emitió este jueves un comunicado para agradecer a los sanjuaninos la posibilidad de representar la provincia y anunciando su alejamiento del cargo para formar parte de la Secretaría del Ministerio de Defensa.

"Tendré responsabilidad en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa en el Ministerio de Defensa de la Nación", señala Castro, un espacio que conoce muy bien porque fue partícipe en la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología E Innovación de la provincia.

Pero más allá de dar detalles de su nuevo cargo, agradeció reiteradamente a los sanjuaninos por confiar en ella. "Quiero decirles que estoy muy agradecida y orgullosa del lugar que me dio San Juan en el Congreso Nacional, que con aciertos y desaciertos, fue una instancia de aprendizaje y que siempre, en cada ley que voté o en cada ley que me opuse, estuvo siempre presente el defender a San Juan y defender a cada uno de los sanjuaninos y sanjuaninas", apuntó la ex diputada.

Así, Castro comienza a transitar otra etapa, ya despegada de la provincia y sumergida en el ministerio que tendrá como titular a Aguistin Rossi.