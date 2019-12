Evo Morales llegó a la Argentina como refugiado

El portal Infobae anunció que Evo Morales Ayma se encuentra en la República Argentina luego de aterrizar el miércoles por la noche en un vuelo proveniente desde Cuba. El presidente de Bolivia derrocado por un golpe de Estado había recibido asilo en México por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador pero se trasladó a La Habana por cuestiones de salud.

Así según la información dfiundida y la confirmación del Ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá, Evo está en nuestro país en carácter de refugiado. En las próximas horas se encontraría con Alberto y el canciller en un encuentro que marca la agenda del nuevo Gobierno respecto a la región.

“Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA aterrizaron esta mañana en el país. Les he dado asilo político para que entren y ellos luego pidieron ser refugiados. En las próximas horas, cesará la condición de y asumirán la de refugiados”, informó el canciller Felipe Solá en declaraciones al canal de noticias TN.