José Castro: “soy absolutamente inocente”

El ex intendente de Angaco, José Castro, se refirió a la denuncia que hay en su contra y por la que la fiscal Claudia Salica pidió su detención.

En el programa Banca Ancha sostuvo que no hablará del tema en particular pero se enteró por los medios de comunicación sobre el tema “para no inmiscuirme en el tema no me voy a meter en la investigación, no voy a opinar al respecto, lo que si debemos dejar claro que desde el momento cero de la denuncia a través de mi abogado nos presentamos, nos pusimos a disposición de la justicia y hemos ofrecido la colaboración que podamos aportar para que se llegue a un final que la justicia deberá determinar”.

Castro dijo que hubo una “falta de comunicación interna entre la fiscal que investiga la causa y las presentaciones que hizo con su abogado”, por eso tomó la determinación de pedir su detención. “Nada tiene que ver con quien les habla no esté a disposición de la justicia y no se haya presentado en el momento que debía hacerlo”, dijo el ex intendente.

Además fue más allá al destacar que: “he tomado conocimiento de la denuncia y del pedido de detención por los medios de comunicación”.

Al ser consultado sobre si usó o no maquinaria estatal en un terreno privado del departamento Chimbas, que es una de las denuncias graves en su contra dijo “yo soy absolutamente inocente de los cargos que se están investigando, esto lo vamos a demostrar en la investigación y no voy a aportar ningún otro tipo de concepto porque hay una investigación en curso, sería irresponsable de mi parte”, cerró.