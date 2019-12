Uñac le abre la puerta a Evo Morales para llegar a San Juan

El viernes pasado llegó a la Argentina el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien pidió refugio en el país, a lo cual accedió la presidencia de Alberto Fernández. En este sentido, según contó el referente de la comunidad Boliviana en San Juan, Anastasio López, el dirigente llegaría a la provincia. Ante esto, fue consultado el gobernador, Sergio Uñac, quien dijo que solo conoce trascendidos a través de los medios, pero que Evo Morales siempre va a ser bienvenido.

"Un ex presidente que ha transformado socialmente al vecino país de Bolivia me parece que tiene que ser recibido por todos. Si se concreta lo recibiremos muy bien", expresó. Cabe destacar que el canciller Felipe Solá informó que entró en calidad de refugiado por lo cual no puede tener declaraciones y actividad política. Según contó el referente Anastasio López, la visita de Evo Morales ya estaba programada a la provincia antes de las elecciones del mes de octubre pasado, "solo falta definir la fecha".

Noticias Relacionadas Llegó ayer a la Argentina y podría venir a San Juan

Hasta el momento no hay mayores detalles sobre el alojamiento del líder boliviano en Argentina, ni sobre su actividad, pero esta afirmación sin duda que puede causar grandes repercusiones. No sería la primera vez que Evo llega a San Juan, pues durante la Cumbre del Mercosur que se hizo en la provincia, visitó la provincia y recibió el Doctorado Honoris Causa de parte de la Universidad Nacional de San Juan.