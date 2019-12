Mauricio Macri viajó a Qatar por la final del Mundial de Clubes

El ex presidente Mauricio Macri viajó sorpresivamente este mediodía a Qatar para ver la final del Mundial de Clubes entre Liverpool y Flamengo, que se jugará el sábado próximo. Macri se fue acompañado por su esposa, Juliana Awada. Allegados al ex presidente aclararon que viajó como producto de una invitación, aunque no hay información oficial acerca de quién lo hizo.

Luego de sus vacaciones, Macri se propone coordinar la oposición al gobierno de Alberto Fernández.

Noticias Relacionadas Otra vez Flamengo dio vuelta un partido increible

Macri llegará mañana a Madrid, donde el vuelo de la aerolínea Iberia hará una escala antes de seguir a Qatar. Al día siguiente del partido regresará a la Argentina, pasará la Nochebuena en Buenos Aires y el miércoles 25 viajará a Cumelén, el country de Villa La Angostura, en Neuquén, que el ex mandatario considera su “lugar en el mundo” y donde tiene previsto descansar todo un mes, publicó Infobae.