Sansó volvió a cargar contra Aranda por la peatonal

La peatonal de Capital terminó siendo un arma de doble filo para las pretensiones de Aranda en pos de ser reelecto intendente. A la vista quedó que estas intenciones quedaron truncas, sobre todo porque sobre la mayor apuesta cayó una lluvia de críticas... la mayoría de los vecinos, según entiende Juan Sanó, concejal capitalino, en canal 13.

El edil destacó que el gran eje de discusión no fue el suelo, el soterramiento de cables o la forma que tomara el paseo, sino la erradicación de árboles milenarios. "Cuando vas de un día para otro y sacas 90 árboles que son históricos, haces esto, que la gente genere críticas, no es una obra que digo que este mal pero se invirtió mucha plata y habían barrios en los que no se hizo nada", señaló.

Sansó destacó que la negativa a una nueva gestión no llegó por parte de un frente político, sino desde el mismo vecino, lo que fue contundente y determinante para la no renovación del intendente. La peatonal terminó siendo algo así como un arma de doble filo, que se inclinó por lo peor.