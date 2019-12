Arde la interna en el PRO: Desde Albardón denunciaron abandono de Cáceres

Pasó un año fluctuante, de muchas elecciones e innumerables candidatos. Algunos de ellos tuvieron un respaldo importante, otros decidieron ir solos. Un caso fue el del concejal Alejandro Riveros, quien es representante del Pro en Albardón y quien aseguró, en Banda Ancha, que "lo dejaron solo".

Riveros comenzó por desmenuzar el problema con quien es el principal representante del frente en la provincia. "En los primeros meses habían charlas fluidas con Cáceres y se generaron promesas de ayuda, pero nunca pasó nada. Nos dijeron que teníamos recursos a mano, que teníamos a disposición ayudas de organismos nacionales, nunca tuvimos nada de eso", señala el concejal, algo que tilda como "cero contacto con Cáceres", puesto que además asegura haberle mandado cientos de mensajes vía Whatsapp que nunca fueron respondidos.

Sin embargo, y a pesar de esta ausencia, el candidato siguió participando bajo este frente en su departamento. "Yo me distancié políticamente porque habían cosas que no compartía, estaba solo, tuve que comenzar a abrir puertas para ver si alguien me escuchaba", destacó el funcionario municipal. Fue entonces, que, por esfuerzo propio, comenzó su propio camino, a gota gorda y con sus propios recursos.

A pesar de esto, la campaña no fue mala. "Logramos 2 bancas en el Concejo Deliberante, y si llegábamos a tener el apoyo podíamos lograr más", señaló. Por esto, Riveros entiende que esto da sobradas muestras de que el ciclo Cáceres ya ha terminado, además adelantó que esta experiencia le dejó una enseñanza: "Yo quiero ser parte de una lista que sea todo lo contrario a lo que se ha venido manejando ahora, pero siempre dentro del PRO", sentenció.