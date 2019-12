José Castro sobre las denuncias en Angaco: "Se ha montado todo"

Angaco se ha convertido en un infierno. Es que, en el cierre de un polémico año, donde el cambio de gestión implicó denuncias graves sobre la gestión de Castro y polémicas medidas en la gestión de Maza, aún queda mucho por resolver. Por esto, José Castro, ex intendente comunal, eligió Canal 13 para romper el silencio y hablar sobre las acusaciones que recaen sobre su mandato.

Castro señala que ha estado cumpliendo con los requerimientos de la justicia en pos de que se "aclare el problema", por lo que no quiso brindar muchos detalles sobre el caso para "no entorpecer la investigación". Sin embargo, señaló que todo "fue montado por una posibilidad de carácter político". El ex intendente recordó varios sucesos similares que permitirían pensar que se trata de algún tipo de persecución: "Es el modo de operar del Concejo Deliberante, recordarán el supuesto robo de combustible, o el juicio político que fue archivado días después por el mismo Concejo, o la suspensión del intendente".

El ex jefe comunal señala que el ir tras su cabeza es una actitud que tomaron algunos miembros del Concejo allá por el 2017. "Son miembros que perdieron una interna y que, en vez de sumarse, prefieren hacer esto. Me refiero al concejal Pacheco, Risueño, Garay y Fernández. No se concibe esto en el juego de la democracia", apuntó.