Diputados y Senadores congelaron sus dietas por 6 meses

La cámara de Diputados y Senadores decidieron a través de sus presidentes, Sergio Massa y Cristina Fernández, congelar por 180 días (6 meses) los sueldos o dietas de los legisladores.

La medida no alcanza a los empleados del Congreso según se explicó en la resolución que se conoció en la tarde del viernes.

Las autoridades legislativas que responden al Frente Todos tomaron esta decisión luego de que desde la oposición el Senador Luis Naidenoff dijera que la sociedad tenía razón cuando aseguraba que no se habían congelado los haberes de políticos y miembros de la justicia en el país, cuando si se habían decidido otros congelamientos por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Antes el Presidente de la Nación ya había anticipado que “hay que terminar definitivamente” con los abusos en la política, por otro lado había destacado que “Hay como una prédica de meterle a la gente de que hay una condición de privilegio en la política que verdaderamente no existe. Hay abusos, no voy a decir que no, y con esos abusos hay que terminar definitivamente”.

Noticias Relacionadas Fernández quiere sesiones extraordinarias para eliminar jubilaciones de privilegio

En una radio de Capital Federal Alberto Fernández destacó que “Estamos en democracia y el maltrato a la política afecta a la democracia. Tenemos que salir de esa lógica de pensar que hay una casta política porque la verdad es que los políticos tenemos una tarea específica, en mi caso administrar el Estado”.

En las últimas horas también se supo que es decisión del Poder Ejecutivo Nacional revisar nombramientos que hizo la gestión Macri fundamentalmente en puestos que reciben como remuneración más de $90 mil.

Fuente Infobae