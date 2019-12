Agua Negra: Un "palito" chileno para Alberto por el impuesto al dólar

El proyecto del túnel de Agua Negra se vio repentinamente empañado por una medida del nuevo gobierno argentino que, vista por un funcionario de la Región de Coquimbo, complica todavía más la integración en materia turística. El secretario regional del Ministerio de Obras Públicas, o Seremi del MOP, Pablo Herman, consideró que el recargo al dólar por consumos en el exterior desalienta la llegada de visitantes a las playas de La Serena y aledañas.

Según publica este lunes el diario serenense El Día, en una crónica firmada por Lionel Varela, en Chile hay una "mirada más mesurada" sobre el futuro del proyecto binacional en 2020, en comparación con la expectativa argentina.

Herman responsabilizó a Argentina por la demora en la convocatoria a la EBITAN, ya que los representantes chilenos habían solicitado encontrarse en marzo, pero la cumbre recién se pudo concretar en octubre. Fue otra demostración del pantano por el que tuvo que atravesar el túnel durante este año que finaliza.

El funcionario chileno le restó credibilidad a las versiones acerca de un acuerdo entre Sebastián Piñera y Mauricio Macri para congelar el túnel y vinculó estas hipótesis al contexto electoral. Advirtió que en Argentina el proyecto de Agua Negra fue utilizado como bastión para la campaña presidencial. Pero este ímpetu contrasta con las primeras medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández, a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

“Aunque las últimas definiciones del nuevo presidente argentino se ve claramente que no benefician para nada la salida de los argentinos al lado chileno, las últimas medidas son perjudiciales (impuesto a tarjetas) para la llegada del turista trasandino al país y responde a que esas críticas son infundadas. Hoy los argentinos están en peores condiciones de salir de su país que dos meses atrás", señaló Herman.

Por otra parte, el funcionario piñerista abonó las dudas sobre el costo final del túnel y la necesidad de esperar por nuevos estudios que cuantifiquen con exactitud el monto de la inversión. “Lo que prestó el BID son 1500 millones de dólares y se estima que este túnel va costar más, la pregunta es quién coloca esta diferencia, además, es un préstamo que tiene intereses y que todos los chilenos tendremos que pagar", apuntó.

Pablo Herman, Seremi del MOP.

Y continuó: "Quizás puede existir una fórmula más atractiva para financiar un proyecto de infraestructura, la venta de algunos bonos o lo que genere menos intereses para Chile. Es una conversación que se debe tener con nuestra contraparte argentina, a ellos puede que les convenga el BID pero a nosotros quizás otro tipo financiamiento".

Y dejó una sentencia fuerte, acerca de la no prioridad del túnel. "Hoy los recursos no son prioridad para el túnel, están por ejemplo para mejorar los hospitales de la región, pero son recursos que se pueden ir manejando de distintas maneras o fondos, no es una cosa para otra”, concluyó en entrevista con El Día. El proyecto del túnel de Agua Negra.