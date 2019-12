Un ex funcionario macrista, condenado por narco

En el banquillo. El ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, condenado por narco (Foto: Télam)

Fue un final de año amargo para el macrismo, teniendo en cuenta que una de sus banderas de gestión fue la lucha contra el narcotráfico: este lunes 30 de diciembre el ex intendente radical de la ciudad de Paraná, Sergio Varisco, fue condenado a seis años y seis meses de prisión por comercializar estupefacientes.

El ex funcionario además deberá pagar una multa de 200.000 pesos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, lo encontró culpable como "partícipe necesario" del delito de "comercialización de estupefacientes agravado", desde el municipio de la capital entrerriana. El juicio oral también terminó con sentencia para otras 25 personas, incluido un ex concejal y una ex funcionaria comunal.

Varisco fue candidato nuevamente en 2019, hizo campaña con Mauricio Macri y perdió las elecciones. A pesar de la grave condena, no irá a prisión. El tribunal le otorgó el beneficio arresto domiciliario por problemas cardíacos.

Por otro lado el ex concejal Pablo Hernández fue condenado a la pena de 5 años de cárcel como "partícipe secundario" del mismo delito y se le fijó una multa de 137.000 pesos. La ex secretaria de Seguridad, Griselda Bordeira, recibió la misma condena en calidad de "partícipe primaria".

"Soy absolutamente inocente", dijo Varisco a la prensa. Aclaró además que "no es un proceso judicial terminado" y no tiene "recursos propios para financiar el narcotráfico".

En el fallo los jueces unificaron dos grandes causas. En una se investigó el secuestro de una avioneta con más de 300 kilos de marihuana, en mayo de 2017 en una zona rural al norte de Paraná. En la otra se abordó el financiamiento de una banda dedicada al narcotráfico a través del municipio.

Sergio Varisco durante la lectura de la sentencia.

