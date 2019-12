El pedido de Coqui Chica para Matías Lammens

Este martes comienza una nueva era en la política pública nacional con la asunción de Alberto Fernández. Con esta etapa, también comienza otra para el área Deportes, sobre todo porque quien tomará las riendas es Matías Lamens, actual presidente de San Lorenzo de Almagro. Por eso, aprovechando a tener algunos vínculos en común, Jorge Chica señaló, en Banda Ancha, que le pediría a Lamens que "copie el modelo sanjuanino de Deportes".

"Es una apuesta de Alberto y creo que vamos a tener un buen desarrollo, hace falta decisión y recursos para que el deporte en la Argentina pueda sentirse respaldado. Le pediría que vea un poco cómo ha impactado en San Juan, somos el modelo a seguir por lo que hace el gobernador, y estaría bueno que no solo lo viva San Juan, sino que otras provincias, dando la oportunidad para que los chicos puedan desarrollarse", señaló Chica a Canal 13.

Para Chica, esto es solo una parte, porque el foco está puesto en el resultado. "A corto plazo vamos a tener una sociedad más sana, donde las instituciones con valores van a tener más estabilidad. Las instituciones deportivas de otras provincias se están cerrando porque no hay respaldo, la Provincia de Buenos Aires tiene poco más clubes que nosotros, y eso lo logró esta gestión", aseveró.

Esta diferencia institucional entre San Juan y el resto de la provincia se debe, para Chica, a que hace dos años se cortó el envío de recursos, algo que impactó trascendentalmente en el paisaje a nivel país. "Hace 2 años no recibimos un centavo. Cuando Mac Allister dejo de ser el titular de deportes, los programas no se continuaron, y las cosas no planificadas llevan a esto", dijo Chica.

El tema recursos puede dar un giro importante con el cambio de Gobierno nacional, sobre todo porque comienza un nuevo año a nivel local que tendrá, a pedido de Uñac, más austeridad. "Siempre está la mejora continua, no va a haber un achicamiento del presupuesto pero si tenemos que hacer rendir más los recursos. Tenemos que eficientes, es lo que vamos a plantear para estos 4 años que vienen", sentenció.