Gattoni cruzó a Dietrich por la Circunvalación: "No cumplen con nada"

Mientras la obra de la Circunvalación sigue en stand by por la falta de fondos Nacionales que no llegan a la provincia, Eduardo Plasencia, el Coordinador de Gestión de Vialidad Nacional, estuvo en San Juan y dijo que la falta de pago de los compromisos de Nación con la provincia se debía a irregularidades en la presentación de documentos y que Uñac estaba “mal asesorado”.

El ministro de Hacienda provincial, Roberto Gattoni, habló en rueda de prensa y, furioso, cruzó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich por no pagar. "Mire esto ya está en la Justicia, vamos a presentar tres demandas más, no una. Nos deben el convenio de los 2200, hay 1400 millones de pesos que deben por la Ruta 40 norte y hay otros 1300 millones por un convenio del año 2017. Cuando vino dijo que iba a pagar los 800 millones que deben en cuotas de 200. Si un Ministro viene y hace una nueva propuesta de pago y después no paga y después dice que faltó comunicación me parece muy poco serio", aseveró el funcionario sanjuanino.

Gattoni, aprovechó el momento para recordar la deuda que Nación tiene con los presos federales, entre otras cosas. "No cumplen con las vacunas, no cumplen con lso presos federales, no cumplen con la ruta. En un convenio, si a usted le falta documentación no paga ninguna cuota, no paga tres cuotas y después deja de pagar", expresó Gattoni.