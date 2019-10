El fundador del PRO en San Juan dice que "el partido se cerró"

Hugo Ramirez, fundador del PRO en San Juan, pasó por Banda Ancha, este miércoles y habló sobre la crisis por la que pasa el partido de Mauricio Macri en la provincia.

"Yo empecé con Macri en el 2005 pero en 2015 ya me empecé a alejar del partido y en enero de 2016 presenté mi renuncia al cargo partidario", remarcó Ramírez.

El político, dijo que él no se peleó con Cáceres: "Yo no me peleo con nadie",aseguró y también manifestó que el partido "se encerró" y que él no ha vuelto más.

"No he estado con ninguna autoridad, no compartía ninguna de las ideas que tenían previstas. Muchos afiliados se fueron, usted pasa hoy y no hay nadie", expresó Ramírez.

Sin embargo, antes de irse, dejó una picante reflexión: "Los muertos de hoy, son los vivos del mañana, eso va a pasar con el PRO", cerró.