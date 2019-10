Pichetto sobre las PASO: "La provincia tuvo lugares sin control, faltaron fiscales"

El senador Miguel Ángel Pichetto, compañero de fórmula de Mauricio Macri, dijo que el oficialismo "subestimó" el control del proceso electoral en las PASO y advirtió que "hubo muchas actas en cero". Pidió además reforzar el despliegue de fiscales para "que las escuelas no estén tomadas por La Cámpora".

Si bien no habló de "fraude", el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio reclamó que haya un mayor despliegue de fiscales en las elecciones generales del 27 de octubre.

"Yo no hablo de fraude. Hubo subestimación, de parte de Juntos por el Cambio, en un proceso que era clave”, dijo Pichetto en una entrevista con Radio La Red, sobre el proceso electoral de agosto en que el oficialismo fue derrotado.

Pichetto dijo que faltó un mayor monitoreo en las primarias en Provincia y en otros distritos como Rosario, porque no había suficientes fiscales de Juntos por el Cambio. "Si no corregimos esto, si no acentuamos los controles, podemos tener dificultades de nuevo", consideró.

El candidato afirmó que en las ciudades más grandes de la provincia de Buenos Aires "faltaron fiscales" y evitó responsabilizar a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por estas falencias. "No es culpa de la gobernadora, sino de los que debían controlar el proceso electoral: a los fiscales los organiza el partido".

(Fuente: Minuto Uno)