Durán Barba dijo que Cristina es “la mujer más brillante de Argentina"

El consultor político ecuatoriano Jaime Durán Barba opinó este domingo que la vicepresidenta Cristina Kirchner "es la mujer más brillante de la historia argentina", además aseguró que nunca ideó un plan para "polarizar con ella" para tratar de ganar las elecciones.

El asesor de Mauricio Macri subrayó que "siempre" creyó que "para hacer un gran pacto nacional", había que "hablar con Cristina Kirchner" y los grupos de interés que la rodeaban.

"Cristina Fernández es una mujer popular. Lo dije siempre.Tiene bases, tiene fuerza. Algunos decían ya no existe. ¡No! ¡Nunca se murió! Siempre conservó la misma popularidad", aseguró.

Sobre este tema aseguró que nunca pidió que se polarice con la ex presidenta: "Es una tontería enorme. Cualquier estudio decía que Cristina era la dirigente de la oposición más popular y más poderosa".

"Hay que ser objetivos, simpaticemos o no con ella. Es la mujer más brillante de la historia argentina. Ha sido dos veces presidente, ha sido senadora, ha sido todo lo imaginable, ha permanecido en el poder 20 años, también diez años en Santa Cruz", aseguró el asesor en entrevista con el portal Letra P.

Además agregó que CFK "no es como Isabelita, que llegó por ser la mujer de Perón. Esta tiene sus propios valores. De una mujer con ese currículum, uno no puede decir que es una tipa que no tiene importancia".

Sobre la gestión de Macri dijo que "falló la economía", de la cual advirtió que "no tiene remedio si no se llega a un acuerdo de fondo entre las fuerzas reales".

"Existe una gran corriente conservadora y eso no es malo ni bueno. Tiene su forma de ver el mundo, pero tiene fuerza. Controla los sindicatos, los piqueteros, controla gran parte del partido de derecha, que es la iglesia. Cuando subió Macri, desde diez días atrás, hubo piquetes hasta el día en que se fue del gobierno. Desde que asumió Fernández no hay ningún piquete", añadió.

Sobre el ex presidente el ecuatoriano aseguró: "creo que él no va a irse de la política, pero no estoy seguro de que intente ser presidente otra vez. Ya fue. Hizo lo que pudo, el país no daba para más. Pero no es un país normal este", concluyó.

Fuente: Cadena 3