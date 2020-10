ADN ensaya a su candidato 2021

'El mejor candidato que tenemos es Martín Turcumán', confirmó categórico José Peluc, referente del Partido Acción por una Democracia Nueva (ADN). Lo dijo en Paren Las Rotativas.

'No me cabe la menor duda, lo pensamos todos en ADN. Ha demostrado capacidad intelectual para resolver inconvenientes, siempre hemos tenido charlas donde planteamos un problema y siempre tiene una solución en su propuesta', aseveró.

En tanto, a nivel nacional, Peluc hizo su lectura de la grieta. 'Mauricio Macri demostró ser muy irresponsable al irse de vacaciones cuando era el presidente del país', dijo.

Con esto, puso en la balanza el papel de Fernández. 'Lo veo muy presente, en permanente contacto con profesionales, no estoy tranquilo porque no me logra controlar la economía, hay un punto en que la sociedad se puede cansar más rápido que la pandemia que es con la economía', dijo.

'La sociedad ya está cansada', acentuó.