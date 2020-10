Dura réplica a Enzo Cornejo por las marchas opositoras

El pasado martes el diputado Enzo Cornejo se expresó en Canal 13 luego de haber participado durante la marcha opositora que tuvo su réplica en la provincia de San Juan, al igual que en otras partes del país. Es por ello que este jueves el diputado oficialista Horacio Quiroga salió al cruce del mismo y lo acusó de tener una actitud de "caranchismo político".

"Nos tenemos que hacer cargo de las posiciones que ocupamos. No he visto al diputado Cornejo plantear lo que demuestra en las marchas en la Cámara. Me parece que hay actitudes de caranchismo político. Sería muy bueno que quienes sostienen esta posición de descreímiento sobre las instituciones, lo planteen en los lugares de que la ciudadanía les ha habilitado lo planteen como debate institucional, aportando soluciones sin apelar al negacionismo y escapando al debate", señaló el diputado oficialista.

Por otro lado se refirió sobre las manifestaciones que se están llevando a cabo desde la oposición: "Nos plantean movilizaciones que son absolutamente innecesarias en el marco de un sistema republicano que funciona a pleno. No hay ninguno de los tres poderes que no estén trabajando". Asimismo expresó que no tenía ganas de agrandar la grieta que hay sino que su preocupación pasa por resolver todo lo que envuelve a la pandemia del Covid-19.

Al mismo tiempo tuvo una feroz crítica para la oposición nacional. "Yo estoy convencido de que los máximos dirigentes del PRO se han convertido en los heraldos del odio y desesperanza. Hay un nivel de negacionismo e irresponsabilidad, un nivel de poca valoración a las instituciones de la Republica que espanta. Lo que menos necesitan los argentinos y los sanjuaninos es tener actitudes poco serias y temerarias como lo que escuche el otro día", indicó.

"Lo que pasa es que tenemos que corrernos definitivamente de cualquier actitud necia e hipócrita y a la gente hay que decirles las cosas como son. Hacer este tipo de juegos en medio de una pandemia no es lo correcto. Hay que hacerse cargo de lo que uno termina avalando cuando asiste a este tipo de movilizaciones por fuera del orden institucional", agregó.

Por último se refirió a las palabras que tuvo el ex presidente Mauricio Macri para con la vicepresidenta Cristina Fernández en su reaparición pública. "No le doy entidad a esa bravuconada, me dio vergüenza ajena escuchar las declaraciones de este hombre. El problema no es Cristina, el problema para Macri y el PRO es no entender la soberanía del voto popular", concluyó.