Luis Rueda: 'Yo voy a seguir buscando la unidad en la interna Bloquista'

Luis Rueda será uno de los candidatos que se presentará para presidir el partido bloquista en las próximas elecciones internas que, si la pandemia lo permite, se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre. Como el plazo para presentar las listas definitivas es el día 5 de noviembre, el secretario de la gobernación manifestó que seguirá buscando la unidad en la interna Bloquista.

En este sentido Rueda aseguró que siempre ha buscado la unidad dentro del partido, pese a que se deberían haber planteado algunas cuestiones internas puertas adentro. "He hablado con la mayoría de los departamentos y todos están buscando una lista única, voy a seguir trabajando para lograr un consenso", señaló.

Al ser consultado si esa unidad que busca, es con Graciella Caselles o no dentro de la lista, Rueda dijo que siempre ha tratado de mantener el diálogo con todos. "He intentado de hablar con ella pero no hubo una respuesta, creo que hubiese sido una buena oportunidad para ella, pero no he tenido una respuesta", agregó.

Asimismo Rueda explicó que desde hace tiempo viene buscando los consensos a lo largo y ancho de la provincia. "He logrado un acompañamiento de casi todos los concejales de la provincia salvo Jorge Godoy, el único concejal de toda la provincia que no me acompaña. A mí no se me ocurrió competir por la conducción del partido de un día para el otro, siempre dije que lo iba a hacer cuando me sintiera acompañado por todos los sectores", indicó.

Sin embargo, uno de los cuatro candidatos a la conducción del partido Bloquista, dijo que siempre se pueden lograr nuevos consensos y que están a tiempo. Del mismo modo expresó que tanto Caselles como aquellos integrantes del partido Bloquista que hoy plantean la ruptura de acompañar o no al frente Todos y al PJ lo encararon de mala forma.

"Eso se debería haber discutido puertas adentro, en una convención. Yo soy consciente que si a mí me toca ganar, hare lo que diga la convención. Me parece muy oportunista el planteo que hicieron, no creo que sean solo por los cargos, creo que cuando acompañas a un frente, lo haces de forma convencida y no por los cargos", concluyó.