Leopoldo Bravo: 'Luis me parece un tipo serio'

'Gracias a Luis Rueda el bloquismo volvió a tener notoriedad', afirmó contundente Leopoldo Bravo, nieto de Don Leopoldo y un referente importante dentro del partido. De cara al periodo electoral que atraviesa el partido de la estrella, brindó su apoyo al hoy subsecretario de la Unidad de Gobernación. Lo dijo en Banda Ancha.

'A mi Luis me llamó, me convocó y me contó su idea. Lo conozco hace bastantes años, desde el partido y de cuando era presidente de la juventud bloquista. Me parece un tipo serio', señaló.

En relación a la actual presidente del Bloquismo, Bravo afirmó que 'hay buena relación con Graciela (Caselles)', pero que el diálogo entre ambos 'no va más allá de un saludo cordial'.

'Si me preguntan, para mi mejor estar todos unidos, pero nunca hay que escaparle a las diferencias', aseveró.

El nieto de Don Bravo se mostró expectante con la realización de las internas y mostró confianza para que se lleven a cabo: 'Creo que se van a dar. Todos los días pasa algo nuevo en este mundo, hay que ser cautelosos. A mí me gustaría que haya internas para que continúe la vida normal del partido'.