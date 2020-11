Caselles sacudió el tablero político en Banda Ancha: habló de todo

Las próximas elecciones del Partido Bloquista siguen dando mucha tela para cortar. Este martes la actual presidenta del Comité Central, Graciela Caselles, sacudió el tablero político en Banda Ancha, donde habló de todo.

La diputada nacional manifestó que hace más de un mes, en un encuentro que tuvieron con Juan Domingo Bravo y Jorge Godoy, ya que ellos venían charlando que había llegado el momento oportuno para que el partido se convierta en una alternativa para todos los sanjuaninos. Es por este motivo que comenzaron a prepararse para poder competir por la conducción provincial en el 2023.

Asimismo explicó que no hay retorno con Juan Domingo Bravo tras la disolución de la fórmula de cara a las internas del partido. Relató los pormenores de la nota firmada por ambos en octubre, que en principio era un documento interno pero luego se hizo público. Luego Bravo, a través de su abogado, le mandó a Caselles otra nota para rubricar pero en términos mucho más duros aún. Ella lo rechazó.

Sobre el documento que trascendió, la diputada nacional dijo: "Creo que estaba bien elaborado, con principios muy fuertes que son propios del partido como no estar a favor de cualquier acto de corrupción, entre otros puntos. Terminé entendiendo que había mucha gente detrás esperando nuestra unión", dijo.

"Después terminó bajándose de la fórmula, hablamos y Bravo insistió en que yo firmara una nota con términos agresivos, me pedía una serie de actos con los que no estoy de acuerdo”, señaló Caselles. De todas maneras, este martes ratificó su alejamiento del bloque Frente de Todos en el Congreso de la Nación, para volver a constituir el Bloque Bloquista.

Al mismo tiempo aseguró que ella no va a ser candidata a presidenta del partido, tras la renuncia de Bravo. Dijo que será Jorge Godoy quien encabece la lista, ya que él dio la cara desde el primer momento. “Acepté integrar la formula porque hay mucha gente por detrás", indicó.

En cuanto a la relación con el gobernador Sergio Uñac, Caselles dijo que hace mucho tiempo que están trabajando juntos, “cuando ganó Macri fui la única que lo acompañó", agregó. Asimismo señaló que va a seguir trabajando en el marco del respeto y que le manifestó al mandatario algunos malos movimientos que hubo en el último tiempo.

“La interna Bloquista no es ir en contra de nadie ni de San Juan sino buscar una independencia del bloque Bloquista. Esto es un proceso administrativo, queremos que este partido provincial vuelva a tener su protagonismo como pasa con el Movimiento Neuquino”, expresó Caselles.

Luego la dirigente comentó que recibió el llamado por parte de su oponente partidario, Luis Rueda, y que incluso se reencontraron en el homenaje a Leopoldo Alfredo Bravo. “Nos tenemos que sentar a tomar un café. Antes que arranque esta última etapa quiero sentarme a charlar con los dos referentes (Rueda – Godoy) para que puedan charlar sobre puntos común de encuentro. Hay que hablar bien, he sufrido dos años de injurias, pero no me invade el rencor. Hoy hay dos listas en camino pero vamos a tomar un café con un fuerte debate de ideas", concluyó.