Baistrocchi: 'No podemos pretender dos elecciones el año que viene'

El nuevo proyecto del gobernador Sergio Uñac para suspender las elecciones primarias en el 2021 resonó fuerte en el arco político provincial y de todo el páis. Por eso, un día después siguen las repercusiones tras el anunció realizado por el mandatario. En este sentido quien coincidió con la idea, fue el intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi quien manifestó que no se puede pretender dos elecciones el año que viene.

"Tengo una mirada coincidente con el Gobernador, estamos viviendo una nueva normalidad a la que debemos adaptarnos. Me parece que no estamos en condiciones de arriesgarnos a hacer 2 elecciones durante el próximo año", dijo el jefe comunal.

Respecto a los argumentos de la oposición que expresan que durante el 2019 se había hecho el mismo planteo pero en esa oportunidad la idea se ignoró. "Hoy la situación es diferente. El año pasado no hubo pandemia, este año si hay pandemia. No podemos pretender dos elecciones el año que viene, me parece un riesgo hacer concurrir a las urnas a la gente en dos oportunidades", aseguró.

Además argumentó que en San Juan se renuevan 3 bancas para Diputados Nacionales, es por ello que Baistocchi destacó que hacer 2 elecciones para este tipo de renovación le parece un gran desgaste desde lo económico. "Creo que no debemos pensar desde el lado político sino desde el lado sanitario", agregó.

Por otro lado, el jefe comunal de la Ciudad de San Juan dijo que están trabajando en la ordenanza presupuestaria. Al mismo tiempo señaló que pidió una prórroga de 15 días para hacer la presentación del mismo. "Para eso estamos esperando conocer el Presupuesto Provincial 2021. Nuestra idea es seguir con la dinámica presupuestaria, creemos que vamos a tener un presupuesto con 85 gastos de administración y 15 en obra pública", explicó.

Por último se refirió sobre las obras donde quieren avanzar durante el año 2021. "Nos gustaría avanzar en la primera etapa del jardín botánico, la feria y la semipeatonalización de la Plaza 25, esas serían nuestras prioridades para el 2021", concluyó.