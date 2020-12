Aprobaron el desafuero de Cáceres pero no dejará la banca

Finalmente la Cámara de Diputados de Nación aprobó este lunes el desafuero del diputado sanjuanino Eduardo Cáceres, para permitir su total sometimiento a la Justicia Correccional, tras la denuncia por violencia de género que presentó en su contra la dirigente Gimena Martinazzo el pasado miércoles.

La diputada nacional bloquista Graciela Caselles fue una de las promotoras de la cuestión de privilegio en la sesión de este 30 de noviembre. Había anticipado en Canal 13 que iba a requerir el desafuero de Cáceres y además que se tome licencia para apartarse momentáneamente de la banca.

Frente al debate planteado, Cáceres pidió la palabra y solicitó finalmente su desafuero para someterse a la investigación judicial. De este modo, el juez Federico Rodríguez, a cargo del Cuarto Juzgado Correccional, no tendrá limitaciones para allanar el domicilio y la oficina del legislador del PRO, o incluso secuestrar su teléfono celular para peritarlo, tal cual pidió la denunciante.

Bajo la conducción de Sergio Massa, finalmente se aprobó el desafuero de Cáceres pero no la licencia de su banca. Es decir, seguirá ejerciendo su función como diputado de la Nación Argentina.

Al finalizar la votación, Caselles reconoció la postura de Cáceres de haberse sometido voluntariamente al desafuero, aunque marcó que lo ideal hubiera sido que también fuera licenciado. "Celebro que sea voluntario del diputado Cáceres pero creo que la investigación debe ser muy profunda", puntualizó.

Graciela Caselles durante el tratamiento de la cuestión de privilegio.

La bloquista también marcó la falta de empatía de algunos sectores con Martinazzo y reiteró su conmoción al escuchar el relato que hizo la ex delegada del Ministerio de Desarrollo Social de Nación en San Juan, el pasado viernes en Banda Ancha por Canal 13. En esa nota, Martinazzo señaló la reticencia de Cáceres a perder los fueros. Dijo que si no tuviera nada que ocultar, no debería preservar ese escudo frente a la Justicia.

La primera reacción de Cáceres el día en que ingresó la denuncia de Martinazzo en su contra en la Comisaría de la Mujer, fue publicar un video en Facebook, en el que planteó que se puso a disposición del juez y terminó sugiriendo que habría una motivación política. Recordó que la ex funcionaria sería quien lo sucedería en la banca, en caso de vacante.

"He sido denunciado falsamente por el delito del tenor de la violencia de género. Es un tema terriblemente sensible. Daña muchísimo los afectos, la familia, el entorno, la dirigencia política de mi provincia de San Juan", dijo Cáceres.

"En Argentina muere cada 26 horas una mujer. Es un tema terriblemente sensible y muy peligroso que pueda ser utilizado muchas veces por bronca, por despecho o con una finalidad política", sostuvo el macrista.

"Hay muchos hombres que son víctimas de violencia física, violencia psicológica. Y no hay estadística ni registro de esto, porque no se atreven a denunciar, ni siquiera contarlo. Hay suicidios en estos casos. Le pasó al pibe de Bariloche, a Agustín Muñoz, que luego de una denuncia falsa terminó quitándose la vida", sostuvo el legislador.

"Hay mucho daño que se hace en los medios, hay mucho daño que se hace en las redes sociales. Yo escucho que se habla mucho de este tema. La verdad que es la persona que me sucede en la lista de diputados. Es mi suplente de esta banca de diputado de la Nación que me la gané con el voto de los sanjuaninos. Sí fue una compañera de vida y una compañera de la política, con quien tuve mucho aprecio y muchísimo cariño", acusó Cáceres.

"Pero ojalá genere un precedente, no puede ser que una simple denuncia defenestre a una persona y su imagen. Nos puede pasar a cualquiera", advirtió.

"Pero yo no quiero una justicia envuelta en fueros, que sea la que me absuelva, porque juro por la memoria de mi padre que está en el cielo que no tengo absolutamente nada que ver con los delitos que se me están imputando", concluyó.