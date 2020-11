La entrevista de Gimena Martinazzo en Canal 13 llegó al Congreso y piden apartar a Cáceres

Luego de que la dirigente macrista, Gimena Martinazo brindara una extensa entrevista en Canal 13 donde contó toda la violencia sufrida por parte del diputado Eduardo Cáceres, en el Congreso van a pedir esta tarde que se aparte al legislador de su banca. En este sentido, la diputada Graciela Caselles manifestó que el representante del PRO debería pedir licencia y renunciar provisoriamente a sus fueros.

"La noticia cayó muy a mal a todas las mujeres y a la comunidad en general. Nos impactó ver el relato de Gimena que tuvo ante Canal 13. Es una mujer valiente que se suma decirle basta a la violencia de género", aseguró Caselles. Además manifestó que esta denuncia remite una situación especial por la persona que se encuentra involucrada, asimismo dijo que se debe dejar a la Justicia para que se encargue de tomar los asuntos correspondientes con celeridad.

"El pasado viernes hemos debatido con todas las mujeres de la Cámara de Diputado lo sucedido. Es decir, la exposición de Jimena, las entrevistas, las expresiones y estamos conmocionadas por lo sucedido", comentó la dirigente bloquista. Es por este motivo que este lunes cuando se planteen las cuestiones de privilegio, Caselles va a ser la encargada de plantear el tema en defensa de todas las mujeres.

"Más allá del lugar que está ocupando en el Congreso, creo que el diputado debería pedir licencia y renunciar provisoriamente a sus fueros. Se va a debatir el tema, se va a plantear y obviamente le vamos a otorgar el derecho de defensa pero es un tema por el que muchas mujeres nos piden que nos expresemos sobre esta situación", aseveró.

Al mismo tiempo se solidarizó con Martinazzo por la valentía demostrada al momento de denunciar, ya que viene a ser la voz de muchas mujeres que no se animan a denunciar este tipo de situaciones. En ese sentido dijo que para la exposición de este lunes, cuenta con el apoyo de todos las mujeres del Frente TODOS y otros partidos que luchan constantemente con la violencia de género.

Además la funcionaria declaró que "este 'basta' de Gimena es corporativo de miles de mujeres que están pasando por esta situación". Caselles expresó que es momento de terminar con el atropello de cualquier hombre contra la integridad de la mujer.

Por último manifestó que el proceso judicial debe seguir adelante con la celeridad que indica el caso, ya que ante el cargo que ocupa Cáceres, reviste mayor gravedad y mayor responsabilidad. Además explicó que significa esta cuestión de privilegio que se va a plantear que es un llamado atención fuerte para que pase a disposición del presidente de la Cámara de Diputados.

"La Justicia y el Congreso deben actuar con la mayor rapidez que se debe hacer. Vamos a seguir el camino institucional que corresponde pero cuando la mujer dice basta, ya no quiere volver para atrás. Me conmovió la exposición pública y privada de Gimena al tener que exponerse ante un perito, esta asfixia que ha sufrido una violencia psicológica que sufrió. Me impactó mucho lo que le ha pasado, me ha conmocionado ver los pedidos de ayuda de ella y su hija. Apelo a que el diputado para que se brinde a todos los caminos que debe afrontar", concluyó Caselles.