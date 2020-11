Interna bloquista: sorpresiva unión a horas del cierre de listas

En la noche de este jueves 5 de noviembre, deberán presentarse las listas que participarán de la próxima interna bloquista. Sorpresivamente durante las últimas horas del miércoles se produjo un cambio inesperado de cara a las elecciones. Finalmente Graciela Caselles, actual presidenta del partido, conformará una lista ocupando el rol de vicepresidenta, en donde tendrá como su candidato a Juan Domingo Bravo y a Jorge Godoy ocupando el tercer escalafón de esta propuesta.

El concejal de Capital, Jorge Godoy, explicó detalladamente cómo fue que surgió esta unión a pocas horas del cierre de listas y cual fue la razón. La autoridad contó que hace un tiempo que venían pensando en esta posibilidad y que finalmente en la noche del miércoles se pusieron de acuerdo con sus colegas del partido.

"Hablé con el doctor Medina. Le conté que tenía la idea de ceder mi candidatura a presidente para sumarme a otra lista. Anoche definimos que Juan Domingo Bravo vaya encabezando, Graciela Caselles vaya como vicepresidenta y yo como segundo vicepresidente", contó el bloquista.

Sumado a esto el entrevistado reveló que están tratando de convencer a Pedro Medina, para que también conforme esta lista que enfrentará a la propuesta que encabeza Luis Rueda. "Creemos que estamos cerca de conseguir que el doctor Medina se sume a esta alianza. Entendemos que lo principal es la idea y después van las personas", adelantó el candidato aclarando que hay tiempo hasta las 20:00 de este jueves para presentar las listas de manera presencial y hasta las 00 para hacerlo virtualmente.

Respecto a la razón por la que se produjo esta suerte de alianza, el concejal mencionó que en el último tiempo tanto Caselles como Bravo lo han apoyado. A pesar de que han tenido diferencias entre ambos, él piensa que han escrito parte importante de la historia del partido por lo que quiso unirse a ellos.

Finalmente Godoy se refirió a un detalle no menor. Se trata de la posibilidad de que no se lleve a cabo el acto eleccionario, que esta programado para el próximo domingo 29 de noviembre. Acerca de esto manifestó que "en este contexto no están dadas las condiciones sanitarias. Ha sido muy difícil, por eso entiendo y acompaño la idea del gobernador de que habría que suspender en las PASO. Creo que ese énfasis hay que ponerlo en la interna partidaria nuestra, porque yo creo que tampoco están dadas las condiciones. No se debería haber disparado este cronograma electivo".